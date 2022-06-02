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    Новини

    Робота у Києві: зафіксовано позитивну статистику

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    Найвищий рівень працевлаштованості відзначається у західному та центральному регіонах - Робота у Києві: зафіксовано позитивну статистику
    Найвищий рівень працевлаштованості відзначається у західному та центральному регіонах
    фото з выдкритих джерел

    Кількість не працевлаштованих за останній місяць зменшилась з 41% до 35%

    Наразі 59% українців зазначають, що мають роботу, – такими є результати п’ятої хвилі національного опитування під час війни, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research.

    На початку війни 38% опитаних констатували, що мають роботу, але не працюють, тоді як зараз їх число скоротилось до 23%. Натомість кількість респондентів, що мають роботу і працюють, значно зросла за попередні 2,5 місяці (з 24% до 36%).

    Статистика Gradus Research
    Статистика Gradus Research

    Покращується ситуація і серед не працевлаштованих: їхня кількість за останній місяць зменшилась з 41% до 35%.

    Найвищий рівень працевлаштованості відзначається у західному та центральному регіонах. Тут він досягає 70% і 58% відповідно. Повертаються до роботи і жителі столиці. Станом на 23 травня 44% опитаних киян працюють.

    «Повернення до роботи є дуже важливим, адже праця дає людям сенс. Ці зміни також є маркером того, що суспільство поступово переходить від очікування швидкої перемоги і відкладання життя на потім до адаптації до реальності», — коментує Євгенія Близнюк, засновниця і директорка Gradus Research.

    Тим часом Україна скасує обмеження на працевлаштування нещеплених.

    Середній розмір зарплати у вакансіях, про які роботодавці повідомили київську службу зайнятості, становить 10,4 тис. грн.

    Теги: росія окупанти війна Україна робота окупація #stoprussia
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    Робота у Києві: зафіксовано позитивну статистику