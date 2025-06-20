Politico: ЄС відклав зниження цінової стелі на російську нафту

«Ідея зниження ліміту цін, ймовірно, не буде реалізована»

Європейський Союз вирішив не просувати план запровадження нового суворого обмеження цін на експорт російської нафти через побоювання, що загострення ситуації на Близькому Сході може спричинити зростання світових цін на нафту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Пропозиція, згідно з якою максимальна ціна на московську нафту мала скоротитися з $60 за барель до $45, повинна обговорюватися у Брюсселі міністрами закордонних справ країн ЄС. Однак двоє дипломатів підтвердили, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном, зробив план нереалістичними.

«Ідея зниження ліміту цін, ймовірно, не буде реалізована через міжнародну ситуацію на Близькому Сході та нестабільність. На зустрічі G7 на цьому тижні всі країни погодилися, що вони воліли б не приймати рішення прямо зараз. Ціни були досить близькі до верхньої межі, але зараз ціни то піднімаються, то опускаються, наразі ситуація надто нестабільна», – сказав дипломат.

Нагадаємо, Сполучені Штати не підтримали зниження стелі цін на російську нафту з $60 до $45 у рамках заходів, спрямованих на посилення санкцій проти Кремля. Пропозицію підтримали ЄС та члени «Великої сімки», проте у фінальний текст комюніке її не включили на прохання міністра фінансів США Скотта Бессента.

Раніше повідомлялося, що Білий дім підготував кілька варіантів економічного тиску на Росію. Сам Трамп також неодноразово погрожував Кремлю новими санкціями, якщо не буде припинення вогню. Також Державний секретар США Марко Рубіо анонсував неминучі санкції у разі відмови Росії від 30-денного перемир’я.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що здатність Росії продовжувати війну дорівнює здатності продавати їхню нафту та обходити фінансові бар’єри. Потрібно максимально обмежувати російський танкерний флот, їхні технологічні можливості видобутку та переробки нафти. За словами президента, кожен із партнерів знає, який прайс-кеп потрібен – $30, не вище. «Такий ціновий рівень означатиме реальний тиск на Росію – вони мають бути змушені шукати миру. Інших мотивів там не розуміють», – пояснив він.