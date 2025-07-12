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У Києві на вихідних 12-13 липня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві на вихідних 12-13 липня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У суботу ярмарки працюватимуть у восьми районах столиці
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА/Facebook

У неділю ярмарки відбудуться у п'яти районах столиці

Цими вихідними, 12 та 13 липня, у Києві пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на  у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА. 

Зокрема, 12 липня (субота) ярмарки триватимуть у: 

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Олександри Екстер (в межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини), вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської);
  • Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

13 липня (неділя) ярмарки заплановано у :

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Нагадаємо, традиційні сільськогосподарські та сезонні ярмаки у Києві через спеку відбуватимуться за новими правилами. Через підвищення температури повітря та задля безпеки споживачів, продаж швидкопсувних продуктів буде дозволено лише до 12:00

Як повідомлялося раніше, орієнтовно до 19 серпня на Бессарабському ринку триватимуть роботи з облаштування торговельної зали сучасним холодильним і торговельно-технологічним обладнанням.

До слова, у Києві було знищено партію салату з Італії, який був заражений карантинним організмом – західним квітковим трипсом. 

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Теги: Київ продукти ярмарок овочі фрукти літо

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