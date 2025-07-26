Втрати ворога станом на 26 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 980 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 26 липня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 26 липня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 26 липня втратила:
- особового складу ‒ близько 1048330 (+1080) осіб,
- танків ‒ 11056 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 23059 (+7) од,
- артилерійських систем – 30812 (+35) од,
- РСЗВ – 1448 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1199 (+0) од,
- літаків – 421 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47959 (+1125),
- крилаті ракети ‒ 3535 (+2),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56371 (+158) од,
- спеціальна техніка ‒ 3935 (+0).
Як відомо, триває 1249-й день повномасштабної війни в Україні.
Читайте також: