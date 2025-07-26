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Втрати ворога станом на 26 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Втрати ворога станом на 26 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11056 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 980 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 26 липня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 26 липня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 26 липня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1048330 (+1080) осіб,
  • танків ‒ 11056 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23059 (+7) од,
  • артилерійських систем – 30812 (+35) од,
  • РСЗВ – 1448 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1199 (+0) од,
  • літаків – 421 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47959 (+1125),
  • крилаті ракети ‒ 3535 (+2),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56371 (+158) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3935 (+0).
Втрати ворога станом на 26 липня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Як відомо, триває 1249-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: втрати ворог ЗСУ Генштаб

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