Втрати ворога станом на 26 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

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РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11056 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 980 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 26 липня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 26 липня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 26 липня втратила:

особового складу ‒ близько 1048330 (+1080) осіб,

танків ‒ 11056 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 23059 (+7) од,

артилерійських систем – 30812 (+35) од,

РСЗВ – 1448 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1199 (+0) од,

літаків – 421 (+0) од,

гелікоптерів – 340 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47959 (+1125),

крилаті ракети ‒ 3535 (+2),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 56371 (+158) од,

спеціальна техніка ‒ 3935 (+0).

Як відомо, триває 1249-й день повномасштабної війни в Україні.