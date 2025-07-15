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Трамп про війну в Україні: я ні на чиєму боці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп про війну в Україні: я ні на чиєму боці
Трамп заявив, що Зеленський не має завдавати ударів по Москві
фото: АР

Американський лідер заявив, що «хоче зупинити вбивства» в Україні

Президент США Дональд Трамп зробив нові заяви про війну Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

«Я ні на чиєму боці, хочу зупинити вбивства», – сказав американський лідер про війну в Україні. 

Зокрема, Трамп підкреслив, що Україні не слід завдавати ударів по Москві. Раніше газета Financial Times писала, що президент США під час приватної розмови закликав президента України Володимира Зеленського активізувати удари по території РФ та поцікавився, чи зможе Київ завдати удару по Москві.

Телефонна розмова, за даними видання, відбулася 4 липня. Двоє співрозмовників Financial Times розповіли, що під час бесіди Трамп запитав у Зеленського, чи готова Україна завдавати ударів по військових об’єктах у глибині Росії за умови отримання відповідної зброї від США.

Також у Білому домі звинуватили газету Financial Times у тому, що там перекрутили слова Трампа про можливість України вдарити по Москві та Санкт-Петербургу.

Речниця Керолайн Левітт заявила, що FT «сумно відома тим, що заради привернення уваги вириває слова з контексту». «Президент Трамп просто поставив запитання, а не заохочував подальші вбивства. Він невпинно працює над тим, щоб зупинити вбивства і покласти край цій війні», – сказала вона.

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський війна росія

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