Окупанти атакували птахоферму на Одещині: спалахнула пожежа

Вогнеборці врятували значну кількість птиці, однак частина птахів загинула

Російські окупанти знову атакували цивільну інфраструктуру Одеської області. Внаслідок влучання на території птахоферми загорівся дах однієї з будівель, обладнаної сонячними панелями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву ДСНС.

Після удару на об'єкті спалахнула пожежа. На місце оперативно прибули рятувальники, які розпочали гасіння та не допустили поширення вогню на всю будівлю.

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Наслідки удару фото: ДСНС

Вогнеборцям вдалося локалізувати та ліквідувати пожежу. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося врятувати значну кількість птиці, яка перебувала на території ферми. Водночас частина свійських птахів загинула внаслідок російської атаки.

Удар також пошкодив конструкції будівлі, на даху якої були встановлені сонячні панелі. Їхній стан та масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Росія регулярно атакує Одеську область ракетами та ударними безпілотниками. Під ударами опиняються як об'єкти енергетики й промисловості, так і цивільна інфраструктура. Окрему небезпеку під час таких атак становлять пожежі, які можуть виникати після влучань і поширюватися на прилеглі споруди.

Цього разу рятувальникам вдалося не допустити знищення всієї будівлі та врятувати значну частину птиці.

Інформації про постраждалих людей унаслідок цієї атаки у повідомленні рятувальників не зазначено. Інші наслідки удару та масштаби пошкоджень уточнюються.

Варто нагадати, що на Одещині внаслідок російського удару загорілася складська будівля. Також пошкоджені дахи, фасади та скління трьох приватних житлових будинків, 10 гаражів та двох легкових авто без послідуючого загоряння.