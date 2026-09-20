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У Києві пролунали вибухи, на столицю заходять нові безпілотники

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Києві пролунали вибухи, на столицю заходять нові безпілотники
У Києві працює ППО
фото: «Вечірній Київ» (ілюстративне)

Повітряні сили раніше попереджали про рух реактивних БпЛА в області

У Києві працюють сили протиповітряної оборони, а нові ворожі безпілотники заходять на столицю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

Вибухи у столиці прогриміли 20 вересня близько 13:15. «У столиці працюють сили ППО. Нові БпЛА заходять на столицю. Перебувайте в безпечних місцях!» – закликав мер.

Раніше Повітряні сили Збройних сил України попереджали про рух реактивних безпілотників над Київщиною. Ворожі БпЛА тримали курс на Васильків та Боярку. Повітряну тривогу в Києві оголосили близько 08:00. Станом на момент публікації вона все ще триває.

Інформації про можливі наслідки ворожої атаки немає.

Голова ОВА Тимур Ткаченко раніше повідомив, що Київщину продовжують атакувати ворожі дрони. У Фастівському районі, зокрема в Боярці, уламки ворожого БпЛА спричинили займання. Пошкоджено вікна та покрівлю двох будівель, а також Алею пам’яті загиблих. Також внаслідок повторної атаки виникла пожежа у складських будівлях. На місці працюють рятувальники.

У Вишгородському районі пошкоджено дві складські будівлі та три одиниці техніки. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих у цих випадках немає. Рятувальники та всі відповідальні служби продовжують працювати на місцях і фіксувати наслідки атаки.

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Теги: вибух Віталій Кличко Київ Київщина Васильків

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