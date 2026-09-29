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Після ударів РФ по складах McDonald’s у меню зникли популярні страви (фото)

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Після ударів РФ по складах McDonald’s у меню зникли популярні страви (фото)
Частина звичних страв McDonald’s наразі недоступна для замовлення
фото: glavcom.ua

У деяких ресторанах мережі суттєво скоротився доступний асортимент: відвідувачі повідомляють про відсутність окремих бургерів, салатів, соусів та Chicken Roll

В українських ресторанах McDonald’s відвідувачі помітили суттєве скорочення доступного меню. Про це розповідає «Главком» із посиланням на повідомлення у місцевих Telegram-каналах та соцмережах.

Кореспондент «Главкома» перевірив меню одного з ресторанів McDonald’s в Оболонському районі Києва. З’ясувалося, що частина звичних позицій наразі недоступна для замовлення. У категорії «Курка та снеки» доступні лише чотири позиції.

Після ударів РФ по складах McDonald’s у меню зникли популярні страви (фото) фото 1
glavcom.ua

У розділі холодних напоїв – п’ять, відсутні популярні Sprite та Fanta.

Після ударів РФ по складах McDonald’s у меню зникли популярні страви (фото) фото 2
glavcom.ua

У категорії бургерів відвідувачам доступні сім позицій. Зокрема, в наявності бургери з курячим мʼясом, натомість зі звичною котлетою позиції у меню відсутні.

Після ударів РФ по складах McDonald’s у меню зникли популярні страви (фото) фото 3
glavcom.ua

Розділ із картоплею та соусами також скорочений: можна обрати три варіанти картоплі. З понад десятка соусів доступними до купівлі залишаються лише чотири.

Після ударів РФ по складах McDonald’s у меню зникли популярні страви (фото) фото 4
glavcom.ua
Після ударів РФ по складах McDonald’s у меню зникли популярні страви (фото) фото 5
glavcom.ua

В інших київських ресторанах ситуація ще суттєвіша. За повідомленнями користувачів, в одному із закладів у меню доступні лише чотири бургери, а подекуди їх залишається лише три.

Після ударів РФ по складах McDonald’s у меню зникли популярні страви (фото) фото 6
Скриншот допису в Threads

Серед відсутніх позицій користувачі також називають салати та Chicken Roll.

Схожа ситуація спостерігається і у Львові. Зокрема, зʼявилося фото меню одного з ресторанів McDonald’s, на якому в категорії бургерів доступні лише чотири позиції.

Після ударів РФ по складах McDonald’s у меню зникли популярні страви (фото) фото 7
скриншот Типовий Львів

Стільки ж бургерів у меню одного з київських ресторанів показав місцевий паблік.

Після ударів РФ по складах McDonald’s у меню зникли популярні страви (фото) фото 8
скриншот Труха Київ

Водночас асортимент відрізняється залежно від конкретного ресторану.

Нагадаємо, 25 вересня російський дрон уразив один зі складів логістичного партнера McDonald’s у Київській області. На місці влучання спалахнула масштабна пожежа.

Після удару в McDonald’s попередили про можливі перебої з постачанням продукції та тимчасову недоступність окремих позицій меню.

Водночас у компанії заявили, що всі ресторани продовжують працювати. У McDonald’s також повідомили, що оцінюють наслідки пошкодження складу для подальшого постачання продукції. За даними мережі, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

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Теги: продукти ресторан Україна McDonald’s

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