Після ударів РФ по складах McDonald’s у меню зникли популярні страви (фото)
У деяких ресторанах мережі суттєво скоротився доступний асортимент: відвідувачі повідомляють про відсутність окремих бургерів, салатів, соусів та Chicken Roll
В українських ресторанах McDonald’s відвідувачі помітили суттєве скорочення доступного меню. Про це розповідає «Главком» із посиланням на повідомлення у місцевих Telegram-каналах та соцмережах.
Кореспондент «Главкома» перевірив меню одного з ресторанів McDonald’s в Оболонському районі Києва. З’ясувалося, що частина звичних позицій наразі недоступна для замовлення. У категорії «Курка та снеки» доступні лише чотири позиції.
У розділі холодних напоїв – п’ять, відсутні популярні Sprite та Fanta.
У категорії бургерів відвідувачам доступні сім позицій. Зокрема, в наявності бургери з курячим мʼясом, натомість зі звичною котлетою позиції у меню відсутні.
Розділ із картоплею та соусами також скорочений: можна обрати три варіанти картоплі. З понад десятка соусів доступними до купівлі залишаються лише чотири.
В інших київських ресторанах ситуація ще суттєвіша. За повідомленнями користувачів, в одному із закладів у меню доступні лише чотири бургери, а подекуди їх залишається лише три.
Серед відсутніх позицій користувачі також називають салати та Chicken Roll.
Схожа ситуація спостерігається і у Львові. Зокрема, зʼявилося фото меню одного з ресторанів McDonald’s, на якому в категорії бургерів доступні лише чотири позиції.
Стільки ж бургерів у меню одного з київських ресторанів показав місцевий паблік.
Водночас асортимент відрізняється залежно від конкретного ресторану.
Нагадаємо, 25 вересня російський дрон уразив один зі складів логістичного партнера McDonald’s у Київській області. На місці влучання спалахнула масштабна пожежа.
Після удару в McDonald’s попередили про можливі перебої з постачанням продукції та тимчасову недоступність окремих позицій меню.
Водночас у компанії заявили, що всі ресторани продовжують працювати. У McDonald’s також повідомили, що оцінюють наслідки пошкодження складу для подальшого постачання продукції. За даними мережі, внаслідок атаки ніхто не постраждав.
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