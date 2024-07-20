Росіяни атакували Київ новим дроном: що відомо
Новий невідомий дрон рухався на дуже низький висоті
Під час атаки на Київ у ніч на 20 липня, ворог використав не лише ракети та дрони-камікадзе типу Shahed-136, а й ще один новий дрон невстановленого типу. Про це пише Defense Express.
Саме з позначенням «дрон невстановленого типу» він потрапив до звіту Командування Повітряних сил, які повідомили, що завдяки діям мобільних вогневих груп, зенітних ракетних військ та РЕБ з 16 Shahed-ів вдалось збити 13 та один неідентифікований дрон.
Згодом у мережі з'явилось перше зображення уламків цього дрона, який дуже сильно відрізняється від Shahed-136. До того ж, він рухався на надмалій висоті 20-30 метрів, що свідчить, що ймовірно йдеться про дрон-камікадзе.
Із власних джерел Defense Express отримав додаткові фото цього збитого дрона. З огляду на них мова йде про БпЛА з можливим розмахом крила у понад чотири метри, оперенням на балках, штовхаючим гвинтом та фюзеляжем квадратного профілю.
Видання зазначило, що дрон може нагадувати російський ZALA 421-20, який має певні схожі риси. Однак дрон, що атакував Київ, належить до розвідувальних, а тому навряд би летів на такій малій висоті.
Більше того, дрони цього типу малорозповсюджені та навряд ще виробляються.
Нагадаємо, у ніч на 20 липня ворог атакував Київ безпілотниками. Унаслідок атаки в Солом'янському районі столиці зафіксовано падіння уламків.
Як повідомлялося, у ніч на 20 липня в Києві пролунали вибухи. У столиці тривогу не оголошували. Загроза була оголошена для області, де працювали сили ППО.
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