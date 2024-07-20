Росіяни атакували Київ новим дроном: що відомо

Новий невідомий дрон рухався на дуже низький висоті

Під час атаки на Київ у ніч на 20 липня, ворог використав не лише ракети та дрони-камікадзе типу Shahed-136, а й ще один новий дрон невстановленого типу. Про це пише Defense Express.

Саме з позначенням «дрон невстановленого типу» він потрапив до звіту Командування Повітряних сил, які повідомили, що завдяки діям мобільних вогневих груп, зенітних ракетних військ та РЕБ з 16 Shahed-ів вдалось збити 13 та один неідентифікований дрон.

Згодом у мережі з'явилось перше зображення уламків цього дрона, який дуже сильно відрізняється від Shahed-136. До того ж, він рухався на надмалій висоті 20-30 метрів, що свідчить, що ймовірно йдеться про дрон-камікадзе.

фото із відкритих джерел

Із власних джерел Defense Express отримав додаткові фото цього збитого дрона. З огляду на них мова йде про БпЛА з можливим розмахом крила у понад чотири метри, оперенням на балках, штовхаючим гвинтом та фюзеляжем квадратного профілю.

фото: Defense Express

Видання зазначило, що дрон може нагадувати російський ZALA 421-20, який має певні схожі риси. Однак дрон, що атакував Київ, належить до розвідувальних, а тому навряд би летів на такій малій висоті.

Невідомий дрон, який атакував Київ, та ZALA 421-20 фото: Defense Express

Більше того, дрони цього типу малорозповсюджені та навряд ще виробляються.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня ворог атакував Київ безпілотниками. Унаслідок атаки в Солом'янському районі столиці зафіксовано падіння уламків.

Як повідомлялося, у ніч на 20 липня в Києві пролунали вибухи. У столиці тривогу не оголошували. Загроза була оголошена для області, де працювали сили ППО.