Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Шахеди» містять деталі, вироблені у Познані: реакція Польщі

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Шахеди» містять деталі, вироблені у Познані: реакція Польщі
Паливні помпи компанії Iran Motorsazan опинилися на іранських заводах, що випускають військові безпілотні літальні апарати, які потім купили Росія
фото з відкритих джерел

Іран використав польські паливні помпи для виробництва дронів-камікадзе, які передав Росії

Після того, як стало відомо, що вироблені у Познані деталі знайшли в іранських дронах-камікадзе Shahed-136, які РФ використовує у війні проти України, у Польщі почали розслідування.

Журналісти Radio Zet встановили, що компанія Wytwornia Sprzetu Komunikacyjny Poznan, що належить державному Агентству промислового розвитку, продала паливні помпи компанії Iran Motorsazan, яка виробляє сільськогосподарські трактори. Але помпи опинилися на іранських заводах, що випускають військові безпілотні літальні апарати, які потім купили Росія.

За даними Radio Zet, прокуратура розслідує це питання ще з 2022 року. Але відомо про це стало лише тепер.

«Як до цього дійшло? Продаж за будь-яку ціну, я думаю, і спроба знайти ринки збуту. Ця компанія з того, що я перевірив, продає дуже широко, я думаю, в 190 країн світу», – прокоментував повідомлення голова Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Він анонсував ретельну перевірку контрактів з країнами, які підтримують Росію, бо «це ситуація, яка погано впливає на наш імідж і польсько-українські відносини».

Глава МВС Польщі Томаш Семоняк заявив, що цей «випадок абсолютно шокує».

За його словами, справа розкрита Агентством внутрішньої безпеки. Семоняк запевнив, що прокуратура «обов'язково проведе заходи», висуне звинувачення та звітуватиме про подальший хід розслідування.

Прокуратура «проводить розгляд за фактом експорту з Польщі продукції, виробленої на підприємстві Wytwornia Sprzetu Komunikacyjny Poznan, яка є продукцією подвійного призначення, без дозволу міністра розвитку та технологій, що вимагається за законом».

У межах розслідування тодішньому генеральному директору компанії висунуто звинувачення у продажу продукції стратегічного значення без відповідного дозволу, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, армія США відчуває ефективність нових надмалих безпілотників для прихованого спостереження та розвідувальних операцій. Про це пише The Defense post. Йдеться про нанодрон Black Hornet 3, який виробляє компанія Teledyne FLIR. Гаджет настільки малий, що міститься у долоні.

Також повідомлялося, що поширення нових бойових технологій в «епоху війни дронів» підриває усталену ієрархію світової оборонної промисловості, в якій десятиліттями домінують великі гравці. Про це пише Financial Times. 

До слова, український ударний морський дрон Magura V5 за результатами дослідження, опублікованими у польському виданні Political Science and Security Studies Journal, визнаний найрезультативнішим під час повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Читйте також: Польща побудувала військову базу для розміщення 1000 військовослужбовців США

Теги: дрон Іран Польща розслідування військові росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співробітник російського посольства намагався придбати зброю і небезпечні речовини
Російський дипломат у Швейцарії намагався купити зброю перед Самітом миру
19 червня, 01:44
Макрон розкритикував опозиційні партії Франції
Громадянська війна у Франції і страх щодо України: нові заяви Макрона
25 червня, 08:44
Україна повернула близько 800 із щонайменше 20 тисяч українських дітей, яких окупанти депортували до Росії
Аналітики повідомили, що Росія примусово паспортизує депортованих українських дітей
26 червня, 06:44
Кожен проїзд кортежу Путіна надовго паралізує автомобільний рух у районі його переміщення
Боїться замаху? Путін обзавівся кортежем-двійником для прикриття
27 червня, 18:03
Рамзан і Хамзат (зправа) Кадирови
Кадиров знайшов високу посаду для свого племінника
2 липня, 08:49
Очікується, що Шольц оголосить про підтримку оборони східного флангу Польщі
Німеччина має намір виплатити компенсації живим польським жертвам нацистських злочинів – Politico
2 липня, 13:17
Російські війська обстрілюють Часів Яр з усього наявного у них озброєння
Стало відомо, чому з Часового Яру від початку тижня не евакуювали жодного місцевого
7 липня, 09:08
Останні судові розгляді суттєво відбились на репутації компанії Boeing
Компанія Boeing зізналася у шахрайстві у справі про дві авіакатастрофи
8 липня, 16:37
Посол: Росія намагається використовувати Туреччину, щоб постачати енергоносії на зовнішні ринки, й це наразі є предметом моніторингу з боку міжнародних партнерів
Посол України в Туреччині пояснив, як Росія тисне на Ердогана
14 липня, 07:45

Політика

Парламент Литви проголосував за вихід із Конвенції про касетні боєприпаси
Парламент Литви проголосував за вихід із Конвенції про касетні боєприпаси
«Шахеди» містять деталі, вироблені у Познані: реакція Польщі
«Шахеди» містять деталі, вироблені у Познані: реакція Польщі
Урсулу фон дер Ляєн переобрано президенткою Єврокомісії
Урсулу фон дер Ляєн переобрано президенткою Єврокомісії
Парасолька ППО накриє весь Євросоюз: журналісти Reuters розкрили план фон дер Ляйєн
Парасолька ППО накриє весь Євросоюз: журналісти Reuters розкрили план фон дер Ляйєн
Байден вже не має шансів на перемогу? Американський професор спрогнозував долю ЄС
Байден вже не має шансів на перемогу? Американський професор спрогнозував долю ЄС
«Мене нудить»: Байден висловився щодо Маска
«Мене нудить»: Байден висловився щодо Маска

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Як врятувати холодильник від відключень світла: поради експертів
19K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
6404
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
4026
У Києві пролунали потужні вибухи
3789
Коли починати навчальний рік? Мер Львова дорікнув освітньому омбудсмену
3717
«Коля завжди правий». Матір Тищенка прокоментувала події навколо нардепа

Новини

Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
Сьогодні, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
Вчора, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
16 липня, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
15 липня, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua