«Шахеди» містять деталі, вироблені у Познані: реакція Польщі

Паливні помпи компанії Iran Motorsazan опинилися на іранських заводах, що випускають військові безпілотні літальні апарати, які потім купили Росія

Іран використав польські паливні помпи для виробництва дронів-камікадзе, які передав Росії

Після того, як стало відомо, що вироблені у Познані деталі знайшли в іранських дронах-камікадзе Shahed-136, які РФ використовує у війні проти України, у Польщі почали розслідування.

Журналісти Radio Zet встановили, що компанія Wytwornia Sprzetu Komunikacyjny Poznan, що належить державному Агентству промислового розвитку, продала паливні помпи компанії Iran Motorsazan, яка виробляє сільськогосподарські трактори. Але помпи опинилися на іранських заводах, що випускають військові безпілотні літальні апарати, які потім купили Росія.

За даними Radio Zet, прокуратура розслідує це питання ще з 2022 року. Але відомо про це стало лише тепер.

«Як до цього дійшло? Продаж за будь-яку ціну, я думаю, і спроба знайти ринки збуту. Ця компанія з того, що я перевірив, продає дуже широко, я думаю, в 190 країн світу», – прокоментував повідомлення голова Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Він анонсував ретельну перевірку контрактів з країнами, які підтримують Росію, бо «це ситуація, яка погано впливає на наш імідж і польсько-українські відносини».

Глава МВС Польщі Томаш Семоняк заявив, що цей «випадок абсолютно шокує».

За його словами, справа розкрита Агентством внутрішньої безпеки. Семоняк запевнив, що прокуратура «обов'язково проведе заходи», висуне звинувачення та звітуватиме про подальший хід розслідування.

Прокуратура «проводить розгляд за фактом експорту з Польщі продукції, виробленої на підприємстві Wytwornia Sprzetu Komunikacyjny Poznan, яка є продукцією подвійного призначення, без дозволу міністра розвитку та технологій, що вимагається за законом».

У межах розслідування тодішньому генеральному директору компанії висунуто звинувачення у продажу продукції стратегічного значення без відповідного дозволу, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, армія США відчуває ефективність нових надмалих безпілотників для прихованого спостереження та розвідувальних операцій. Про це пише The Defense post. Йдеться про нанодрон Black Hornet 3, який виробляє компанія Teledyne FLIR. Гаджет настільки малий, що міститься у долоні.

Також повідомлялося, що поширення нових бойових технологій в «епоху війни дронів» підриває усталену ієрархію світової оборонної промисловості, в якій десятиліттями домінують великі гравці. Про це пише Financial Times.

До слова, український ударний морський дрон Magura V5 за результатами дослідження, опублікованими у польському виданні Political Science and Security Studies Journal, визнаний найрезультативнішим під час повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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