Було знищено майже весь склад батальйону 98-ї гвардійської дивізії Повітряно-десантних військ РФ

Окупанта Олександра Лапшина знищили в районі Часового Яру

Військові ЗСУ ліквідували на Донеччині капітана Олександра Лапшина. Також було знищено майже весь склад батальйону 98-ї гвардійської дивізії Повітряно-десантних військ РФ міста Іваново, яким командував Лапшин. Про це повідомив український військовий Анатолій Штефан.

Окупанта Олександра Лапшина ліквідували в районі Часового Яру.

Смерть росіянина також підтвердили так звані Z-пабліки.

Раніше на війні в Україні загинув ексдепутат «Єдиної Росії» від Чувашії Володимир Дмитрієв. Він нібито отримав легке поранення і потрапив до шпиталю, який пізніше атакував безпілотник.

Також повідомлялося, що ЗСУ ліквідували російського депутата верховної ради Хакасії від Комуністичної партії Дмитра Іванова, який воював у складі ПВК «Вагнер».

Крім того, відомо, що ЗСУ ліквідували сина ексдепутата Держдуми РФ Руслана Ямадаєва під Бахмутом Саїда-Хусейна Ямадаєва.