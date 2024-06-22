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На Донеччині ЗСУ ліквідували російського комбата та майже весь його батальйон

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Донеччині ЗСУ ліквідували російського комбата та майже весь його батальйон
Було знищено майже весь склад батальйону 98-ї гвардійської дивізії Повітряно-десантних військ РФ
фото з відкритих джерел

Окупанта Олександра Лапшина знищили в районі Часового Яру

Військові ЗСУ ліквідували на Донеччині капітана Олександра Лапшина. Також було знищено майже весь склад батальйону 98-ї гвардійської дивізії Повітряно-десантних військ РФ міста Іваново, яким командував Лапшин. Про це повідомив український військовий Анатолій Штефан.

Окупанта Олександра Лапшина ліквідували в районі Часового Яру.

На Донеччині ЗСУ ліквідували російського комбата та майже весь його батальйон фото 1

Смерть росіянина також підтвердили так звані Z-пабліки.

Раніше на війні в Україні загинув ексдепутат «Єдиної Росії» від Чувашії  Володимир Дмитрієв. Він нібито отримав легке поранення і потрапив до шпиталю, який пізніше атакував безпілотник.

Також повідомлялося, що ЗСУ ліквідували російського депутата верховної ради Хакасії від Комуністичної партії Дмитра Іванова, який воював у складі ПВК «Вагнер».

Крім того, відомо, що ЗСУ ліквідували сина ексдепутата Держдуми РФ Руслана Ямадаєва під Бахмутом Саїда-Хусейна Ямадаєва.

Теги: поранення безпілотник партії

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