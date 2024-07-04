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Окупанти влучили в енергетичний об’єкт на Чернігівщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти влучили в енергетичний об’єкт на Чернігівщині
Енергетики працюють над відновленням світла
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Майже 6 тис. жителів Чернігівщини залишаються без електропостачання

Уночі 4 липня один «Шахедів» влучив в об’єкт інфраструктури у Чернігівській області. Майже 6 тисяч споживачів залишились без електрики. Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

«Понад п’ять годин цієї ночі тривала повітряна тривога для Чернігівщини. На жаль, ворожий «Шахед» влучив в один з об’єктів області. На зараз без електропостачання залишаються 5 963 споживачі», – наголосив він.

Як каже Чаус, енергетики вже працюють над відновленням.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові пабліки повідомляли про загрозу БпЛА. О 4:50 в столиці оголошено відбій.

Як повідомлялося, у Києві було чутно вибухи. Столицю атакували різнотипні безпілотники, але жоден не долетів до міста. Сили ППО знищили усі дрони на підступах до столиці.

До слова, у ніч на 4 липня 2024 року Сили оборони знищили 21 «Шахед» у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

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Теги: енергетика війна окупанти Чернігівщина безпілотник електроенергія

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