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Хусити заявили про враження чотирьох суден в Ізраїлі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Хусити заявили про враження чотирьох суден в Ізраїлі
фото з відкритих джерел

Здійснено атаку безпілотників на два танкери з цементом і два вантажні судна 

Єменські хусити заявили, що провели спільну військову операцію з бойовим угрупованням «Ісламський опір Іраку», атакувавши чотири кораблі в північному порту Хайфи в Ізраїлі. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема представник хуситів Ях'я Сарі у телевізійній заяві повідомив, що дві групи здійснили атаку безпілотників на два танкери з цементом і два вантажні судна в порту Хайфи в суботу. За його словами, кораблі належать компаніям, які порушили заборону на захід у порти окупованої Палестини.

Сарі також сказав, що хусити атакували судно Shorthorn Express у Середземному морі за допомогою безпілотників у межах кампанії угруповання з перешкоджання судноплавству на ключових водних шляхах, що, за їхніми словами, є актом солідарності з палестинцями у війні в Газі.

«Дві операції успішно реалізували свою мету, а удари були точними і прямими», – сказав Сарі.

Водночас, пише видання, жодного незалежного підтвердження ударів не було, тож підтвердити ці заяви неможливо.

Нагадаємо, підтримувані Іраном хусити запустили дві протикорабельні крилаті ракети в Аденську затоку. Обидві влучили в український корабель Verbena. Один моряк дістав важкі поранення, його евакуювали на літаку для надання медичної допомоги.

Раніше угруповання єменських хуситів атакували два судна в Аденській затоці протикорабельними балістичними ракетами. Кораблі зазнали пошкоджень.

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Теги: Ізраїль безпілотник

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