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На окупованій Луганщині атаковано об'єкти окупантів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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На окупованій Луганщині атаковано об'єкти окупантів
Пожежа на місці ураження
скріншот з відео

Внаслідок атаки виникла пожежа

У ніч на 12 жовтня Сили оборони України завдали серії масованих ударів по позиціях російських військ у районі тимчасово окупованого Хрустального на Луганщині. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

За попередньою інформацією, під ударом опинилося місце дислокації особового складу та техніки окупаційних сил. На місці прильотів зафіксовано щонайменше три осередки займання, що спричинили масштабну пожежу.

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Місто Хрустальний (до перейменування в 2016 році – Красний Луч) та однойменне селище Хрустальне Ровеньківського району Луганської області були тимчасово окуповані російськими військами та підконтрольними їм бойовиками навесні 2014 року.

Контроль над населеним пунктом було встановлено в ході першої фази російської агресії на сході України (створення так званої «ЛНР»). Відтоді місто перебуває під тривалою російською окупацією. 

Як відомо, у ніч на 25 вересня окупований Луганськ атакували безпілотники. Внаслідок ударів уражено торговельний центр. 

Після атаки БпЛА у Луганську у торговельному центрі «Стройцентр» сталася масштабна пожежа. У мережі пишуть про сильне задимлення, місцеві телеграм-канали просять жителів закривати вікна.

Нагадаємо, у ніч на 23 вересня безпілотники атакували окуповані Донецьк та Луганщину. 

На окупованій Луганщині пролунали вибухи внаслідок атаки БпЛА. Ймовірно, під ударом знаходилася Станиця Луганська – виникла масштабна пожежа.

Крім того, у ніч на 12 вересня на тимчасово окупованій території Донецької області зафіксовано влучання по місцевій інфраструктурі. 

За попередньою інформацією, у місті Сніжне відбувся приліт по об'єкту енергетичної системи, внаслідок чого в населеному пункті зникло електропостачання.

Також у ніч на 11 вересня уражено об'єкти російських загарбників в окупованому Шахтарську Донецької області. 

Під удар потрапив склад із боєприпасами, де після влучання протягом тривалого часу тривала вторинна детонація.

Теги: Луганщина вибух окуповані території пожежа

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