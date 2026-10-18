Невідомі намагалися підпалити підприємство зі Starlink у Литві

Того ж дня над Литвою пролетів невідомий дрон, влада перевірятиме версію диверсії

У Литві невідомі намагалися підпалити підприємство, на якому зберігається обладнання супутникового зв'язку Starlink. Інцидент стався після опівночі 18 жовтня, однак завдяки посиленим заходам безпеки спроба підпалу виявилася невдалою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис прем'єр-міністра Литви Міндаугаса Сінкявічюса.

За словами очільника литовського уряду, відповідні служби раніше попереджали підприємство про можливі напади. Через це охорону об'єкта посилили, що допомогло запобігти підпалу. «Була спроба підпалити литовське підприємство, де зберігається обладнання зв'язку Starlink», – повідомив Сінкявічюс.

Крім того, прем'єр-міністр прокоментував інцидент із безпілотником, який вранці 18 жовтня пролетів над територією Литви. На його думку, правоохоронці та спецслужби мають ретельно перевірити версію можливої диверсії.

Сінкявічюс повідомив, що на 19 жовтня скликає засідання Комісії з національної безпеки. Під час зустрічі планують з'ясувати, звідки прилетів безпілотник і де його вперше зафіксували радари. Важливими для розслідування також стануть результати дослідження уламків дрона.

Окремо учасники засідання розглянуть можливість надання відповідним службам додаткових повноважень для нейтралізації безпілотників. Прем'єр наголосив, що литовські служби уважно стежать за діяльністю ворожих держав та вживають заходів для захисту населення і його майна.

Нагадаємо, 23 вересня у Польщі невідомі підпалили наземну станцію супутникового зв'язку Starlink поблизу Варшави. Польська влада звинуватила в організації диверсії російські спецслужби. За підозрою у причетності до підпалу в Німеччині затримали двох громадян Туреччини. Обладнання станції було пошкоджене, однак мережа продовжила працювати без перебоїв. Згодом стало відомо, що польські поліцейські перевірили документи ймовірних диверсантів наступного дня після підпалу, проте відпустили їх. Підозрювані змогли залишити територію Польщі.

Також 14 жовтня з'явилася інформація про підпал 11 із 17 антен Starlink на об'єкті поблизу столиці Болгарії Софії. Про інцидент повідомив депутат Івайло Мирчев, однак болгарські спецслужби на той момент публічно не підтвердили його заяви.