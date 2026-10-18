Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Невідомі намагалися підпалити підприємство зі Starlink у Литві

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Невідомі намагалися підпалити підприємство зі Starlink у Литві
Міндаугас Сінкявічюс заявив, що литовські служби уважно стежать за діяльністю ворожих держав
фото: LTR

Того ж дня над Литвою пролетів невідомий дрон, влада перевірятиме версію диверсії

У Литві невідомі намагалися підпалити підприємство, на якому зберігається обладнання супутникового зв'язку Starlink. Інцидент стався після опівночі 18 жовтня, однак завдяки посиленим заходам безпеки спроба підпалу виявилася невдалою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис прем'єр-міністра Литви Міндаугаса Сінкявічюса.

За словами очільника литовського уряду, відповідні служби раніше попереджали підприємство про можливі напади. Через це охорону об'єкта посилили, що допомогло запобігти підпалу. «Була спроба підпалити литовське підприємство, де зберігається обладнання зв'язку Starlink», – повідомив Сінкявічюс.

Крім того, прем'єр-міністр прокоментував інцидент із безпілотником, який вранці 18 жовтня пролетів над територією Литви. На його думку, правоохоронці та спецслужби мають ретельно перевірити версію можливої диверсії.

Сінкявічюс повідомив, що на 19 жовтня скликає засідання Комісії з національної безпеки. Під час зустрічі планують з'ясувати, звідки прилетів безпілотник і де його вперше зафіксували радари. Важливими для розслідування також стануть результати дослідження уламків дрона.

Окремо учасники засідання розглянуть можливість надання відповідним службам додаткових повноважень для нейтралізації безпілотників. Прем'єр наголосив, що литовські служби уважно стежать за діяльністю ворожих держав та вживають заходів для захисту населення і його майна.

Нагадаємо, 23 вересня у Польщі невідомі підпалили наземну станцію супутникового зв'язку Starlink поблизу Варшави. Польська влада звинуватила в організації диверсії російські спецслужби. За підозрою у причетності до підпалу в Німеччині затримали двох громадян Туреччини. Обладнання станції було пошкоджене, однак мережа продовжила працювати без перебоїв. Згодом стало відомо, що польські поліцейські перевірили документи ймовірних диверсантів наступного дня після підпалу, проте відпустили їх. Підозрювані змогли залишити територію Польщі.

Також 14 жовтня з'явилася інформація про підпал 11 із 17 антен Starlink на об'єкті поблизу столиці Болгарії Софії. Про інцидент повідомив депутат Івайло Мирчев, однак болгарські спецслужби на той момент публічно не підтвердили його заяви.

Читайте також:

Теги: пожежа Starlink Литва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На території технопарку працюють великі розподільчі центри
Масована атака дронів: у Підмосков’ї палає складський комплекс
20 вересня, 05:15
Удар стався на тлі масштабного обстрілу Києва та області російськими безпілотниками
Росія атакувала ринок під Києвом: є загиблі й постраждалі
27 вересня, 22:20
Трамп переадресував Маску питання про Starlink для ударів по Росії
Трамп назвав Україні умову використання Starlink для ударів по Росії
23 вересня, 06:55
Стовп диму після атаки дронів у районі Центрального вокзалу Києва
Шоста тривога за добу у Києві: є влучання у дев'ятиповерхівку та об'єкт інфраструктури
23 вересня, 11:43
Цахкна зауважив, що дії РФ є абсолютно неприпустимими
Естонія звинуватила РФ у підпалі оборонного підприємства Milrem Robotics
29 вересня, 11:42
Наслідки російського удару по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 20
10 жовтня, 19:12
Рятувальники оперативно загасили вогонь
Надзвичайники врятували понад 30 собак під час пожежі у Вінниці
2 жовтня, 06:16
Загорівся склад одного з найбільших маркетплейсів Росії
У Петербурзі після атаки дронів спалахнув склад Ozon (відео)
Сьогодні, 09:01
«Квартал 95» обіграв реакцію соцмереж на пожежу на своєму складі
Від маєтку Гонтаревої до власного складу. «Квартал 95» знову заспівав скандальну «Горіла хата» (відео)
Сьогодні, 12:21

Соціум

На одній із найбільших військових баз Канади сталася трагедія
На одній із найбільших військових баз Канади сталася трагедія
Невідомі намагалися підпалити підприємство зі Starlink у Литві
Невідомі намагалися підпалити підприємство зі Starlink у Литві
У Петербурзі після атаки дронів спалахнув склад Ozon (відео)
У Петербурзі після атаки дронів спалахнув склад Ozon (відео)
У Санкт-Петербурзі атаковано нафтоналивний порт, вантовий міст та центр обробки даних «Вконтакте»
У Санкт-Петербурзі атаковано нафтоналивний порт, вантовий міст та центр обробки даних «Вконтакте»
В Італії 400 тис. студентів підняли масштабний бунт
В Італії 400 тис. студентів підняли масштабний бунт
Reuters: Студентські бунти в Албанії переросли у жорстокі сутички з поліцією
Reuters: Студентські бунти в Албанії переросли у жорстокі сутички з поліцією

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
97K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
15 жовтня, 16:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua