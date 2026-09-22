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Як працюють столичні медзаклади під час тривоги: нові правила

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Як працюють столичні медзаклади під час тривоги: нові правила
Пацієнти київської дитячої лікарні «Охматдит» в укритті
фото: Влада Прізова/Cecgskmyt

Медична допомога, переривання якої становить небезпеку для життя чи здоров’я, не припиняється за жодного рівня загрози

Кабінет Міністрів затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози. Вони визначають порядок функціонування лікарень за жовтого та червоного рівнів, а також передбачають посилення захисту критично важливих приміщень. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я КМДА, інформує «Главком».

Робота за жовтого та червоного рівнів загрози

За жовтого рівня медичні заклади не зупинятимуть роботу. Водночас керівництво зобов'язане забезпечити повний доступ працівників, пацієнтів і відвідувачів до укриттів.

За червоного рівня загрози пацієнти та медичний персонал мають перейти до сховищ. 

Водночас медична допомога, переривання якої становить небезпеку для життя чи здоров’я, не припиняється за жодних умов. Йдеться, зокрема, про:

  • проведення хірургічних операцій;
  • реанімаційні заходи;
  • інтенсивну терапію.

Пацієнтів, яких неможливо перемістити до укриття, продовжують лікувати в найбільш безпечних приміщеннях. В укриттях і таких приміщеннях дозволяється надавати медичну допомогу, відпускати лікарські засоби та розміщувати пацієнтів.

Екстрена допомога та захист критичних приміщень

Незалежно від рівня повітряної загрози екстрена медична допомога та прийом пацієнтів із невідкладними станами здійснюється безперервно. Диспетчерські служби продовжать приймати виклики, а бригади екстреної медичної допомоги – виїжджати до пацієнтів.

Також уряд доручив посилити захист операційних, реанімаційних, пологових і приймальних відділень. Окрему увагу мають приділити приміщенням із резервними джерелами живлення та критично важливим медичним обладнанням. Посилити захист також мають у місцях, де перебувають пацієнти, яких неможливо оперативно перемістити до укриття.

Нагадаємо, для закладів дошкільної освіти Києва правила дій під час повітряної тривоги залишаються незмінними. Незалежно від рівня загрози – «жовтого» чи «червоного» – працівники дитсадків діють згідно із затвердженим планом реагування, а діти та персонал обов'язково переміщуються в укриття. 

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Теги: Київ лікарня правила тривога

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