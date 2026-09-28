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Атака на Київ: у Голосіївському районі з охопленої димом будівлі врятовано двох людей

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака на Київ: у Голосіївському районі з охопленої димом будівлі врятовано двох людей
Через ворожий обстріл у двох районах столиці виникли пожежі
фото: ДСНС Києва

Унаслідок ворожої атаки зазнала пошкоджень адмінбудівля, де опинилися заблокованими люди

У понеділок вранці, 28 вересня, російські війська завдали чергового удару по столиці. У Голосіївському районі Києва надзвичайники врятували двох людей після влучання ворожого боєприпасу в адміністративну будівлю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Рятувальники гасять пожежі, які виникли внаслідок дронової атаки
Рятувальники гасять пожежі, які виникли внаслідок дронової атаки
фото: ДСНС Київщини/Telegram

За даними рятувальників, унаслідок ворожої атаки зазнала пошкоджень адмінбудівля, де опинилися заблокованими люди. Співробітники ДСНС оперативно деблокували та врятували двох осіб.

Рятувальники перевірять задимлені приміщення
Рятувальники перевірять задимлені приміщення
фото: ДСНС Київщини/Telegram

Крім того, через ворожий обстріл у двох районах столиці виникли пожежі:

  • В Оболонському районі зафіксовано загоряння на території автозаправної станції (АЗС).
  • У Дарницькому районі спалахнула пожежа на відкритій території.
Тління уламків на відкритій території
Тління уламків на відкритій території
фото: ДСНС Київщини/Telegram
Атака на Київ: у Голосіївському районі з охопленої димом будівлі врятовано двох людей фото 1
фото: ДСНС Київщини/Telegram

Усі загоряння рятувальні підрозділи вже повністю ліквідували. На місцях подій продовжують працювати оперативні служби, фіксуючи наслідки чергового акту російського терору.

Нагадаємо, ворог продовжує атакувати Київщину ударними БпЛА. За останню добу під ударом були виключно цивільні об’єкти. Внаслідок ворожих атак загинули троє жителів області, ще вісім людей постраждали. 

Теги: Київ обстріл пожежа ворог

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