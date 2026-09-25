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Компанія «Датагруп» повідомила про пошкодження дата-центру через атаку РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Компанія «Датагруп» повідомила про пошкодження дата-центру через атаку РФ
Наслідки удару по бізнес-центру «‎Інком», де знаходиться провайдер Datagroup
фото: ДСНС Києва

Працівники внаслідок атаки не постраждали

Унаслідок ворожої атаки 25 вересня пошкоджено дата-центр телекомунікаційної компанії «Датагруп». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву компанії. 

«Сьогодні внаслідок ворожої атаки був пошкоджений наш датацентр. Головне – наші працівники не постраждали. Клієнтські дані збережені й усі сервіси продовжують працювати з резервних майданчиків. Ми подбали про резервування інфраструктури, тому навіть після пошкодження датацентру продовжуємо забезпечувати роботу сервісів», – наголосила компанія.

Зазначається, що наразі фахівці оцінюють пошкодження та працюють над відновленням інфраструктури.

«Співчуваємо родинам загиблих, постраждалим – найшвидшого одужання», – додала компанія.

«Датагруп» – всеукраїнський постачальник послуг зв'язку для бізнесу та дому. Забезпечує електронними комунікаційними послугами абонентів у більш ніж 90 населених пунктах України.

Нагадаємо, під час чергової атаки на столицю росіяни завдали удару по Соломʼянському району Києва. Унаслідок обстрілу загинули четверо людей, ще семеро дістали поранення. У мережі повідомляється, що імовірно, росіяни вдарили по бізнес-центру «‎Інком», де знаходиться провайдер Datagroup.

До слова, після російського обстрілу Києва 23 вересня у столиці виникли масштабні перебої з інтернетом. Через пошкодження дата-центрів та іншої цифрової інфраструктури частина користувачів залишилася без доступу до мережі.

Зауважимо, що у разі перебоїв із мобільним інтернетом для спілкування можна скористатися спеціальними додатками, які передають повідомлення без підключення до мережі. «Главком» розібрався, які додатки допоможуть залишатися на зв’язку.

Теги: війна інтернет

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