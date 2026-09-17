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Росія знищила «Епіцентр» у Харкові: це вже друга атака на торговий центр (фото)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія знищила «Епіцентр» у Харкові: це вже друга атака на торговий центр (фото)
Другий удар спричинив значні пошкодження будівлі та пожежу
фото: соцмережі

Російський безпілотник влучив у торговельний центр, після удару там спалахнула пожежа

Російські війська вранці 17 вересня атакували торговельний центр у Харкові. Внаслідок удару будівля зазнала значних пошкоджень, після чого спалахнула пожежа. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними влади, російський безпілотник влучив у торговельний центр в Основ’янському районі міста. На місці працювали екстрені служби.

Наслідки удару по торговому центру
Наслідки удару по торговому центру
фото: соцмережі

Спочатку повідомлялося, що внаслідок атаки постраждалих немає. Згодом Синєгубов повідомив про 65-річну співробітницю торговельного центру, якій стало зле після удару. Жінці надали необхідну медичну допомогу.

Наслідки удару по торговому центру
Наслідки удару по торговому центру
фото: соцмережі

Російські війська вже атакували «Епіцентр» у Харкові 27 серпня 2026 року. Тоді внаслідок удару загинула людина, ще п’ятеро людей отримали поранення. Тепер російська атака знову припала на торговельний центр мережі «Епіцентр» у Харкові.

Наслідки удару по торговому центру
Наслідки удару по торговому центру
фото: соцмережі

Нинішній удар спричинив значні пошкодження будівлі та пожежу. Рятувальники та інші екстрені служби продовжують працювати на місці. Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Варто нагадати, що «Епіцентр» у Харкові зазнав російського удару 27 серпня. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Тоді будівля також отримала значні ушкодження.

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Теги: Харків війна обстріл Україна

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