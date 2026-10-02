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Відновлення руху через Дніпро: Рада оборони Києва ухвалила перші рішення

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Відновлення руху через Дніпро: Рада оборони Києва ухвалила перші рішення
Відновлення пасажирського сполучення відбудеться лише після отримання офіційного експертного висновку щодо технічного стану мосту
фото: bigkyiv.com.ua

Метрополітен готовий відновити рух поїздів Південним мостом під час «жовтого» рівня тривоги

Рада оборони столиці розглянула питання відновлення та забезпечення безпеки транспортного руху мостами через Дніпро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

Відкриваючи засідання Ради оборони, міський голова наголосив на складності безпекової та інфраструктурної ситуації в Києві.

«Відверто кажучи, столиця зараз у драматичній ситуації і робити вигляд, що зараз можна жити як у мирний час, не вийде. Об'єктивно, ворог розносить столицю, її інфраструктуру, в тому числі критичну, логістику, житло, соціальні об'єкти. І до всього цього ми знаходимося на порозі зими. Ми бачимо, ворог почав нищити енергетику. Ми ухвалюємо рішення для забезпечення життєдіяльності міста, які не всі будуть популярними», – заявив Віталій Кличко.

За словами мера столиці, усі профільні служби – військові, правоохоронці, ДСНС та комунальники – надали свої пропозиції з урахуванням необхідності логістичного сполучення між лівим та правим берегами. Напрацьовані ініціативи передадуть на розгляд центральним органам влади.

Окремо під час засідання посадовці обговорили функціонування зеленоі гілки метро, зокрема її наземної частини.

За словами Віталія Кличка, метрополітен готовий відновити рух поїздів Південним мостом під час «жовтого» рівня тривоги.

Однак відновлення пасажирського сполучення відбудеться лише після отримання офіційного експертного висновку щодо технічного стану споруди від наукових інститутів, до яких уже звернулося Міністерство інфраструктури.

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Раніше повідомлялося, що Південний міст повністю закритий для руху транспорту в обох напрямках. На мосту Метро рух із лівого на правий берег обмежили однією смугою.

Зранку 2 жовтня у Києві виникли серйозні проблеми з рухом між лівим і правим берегами. Зокрема, на мосту Патона повністю перекритий рух із правого на лівий берег – через це утворився величезний затор, зокрема на Печерську. Також великі затори спостерігаються на Дніпровській набережній у напрямку правого берега та на Осокорках. На зупинках у напрямку правого берега – десятки людей. Зокрема, на одній із зупинок очікують громадський транспорт щонайменше 50 пасажирів. 

Теги: Київ метро

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