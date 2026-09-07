Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вступ до вишу в обмін на відстрочку: у Києві викрито двох організаторів схеми

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Вступ до вишу в обмін на відстрочку: у Києві викрито двох організаторів схеми
Суд відправив затриманих під варту без права на заставу
фото: Національна поліція України

Фіктивне зарахування до вищого навчального закладу мало стати підставою для отримання чоловіком відстрочки від призову

Правоохоронці затримали двох киян за підозрою в отриманні неправомірної вигоди за сприяння в ухиленні від мобілізації. За матеріалами справи, фігуранти за гроші обіцяли призовнику організувати фіктивний вступ до університету і відстрочку від військової служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

«Ділки запевняли призовника, що за $1,5 тис. можуть посприяти його фіктивному вступу до одного зі столичних  вишів на денну форму навчання, оскільки мають «зв'язки» в закладі освіти», – йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що фіктивне зарахування до вищого навчального закладу мало стати підставою для отримання чоловіком відстрочки від призову. Крім того, підозрювані наголошували, що у разі відмови від їхньої «допомоги», військовозобов'язаного найближчим часом мобілізують.

Правоохоронці затримали двох киян під час одержання грошей. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України про одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років із конфіскацією майна.

Суд відправив затриманих під варту без права на заставу.

Нагадаємо, командир батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов виступив за максимально жорсткий підхід до мобілізації в Україні. Водночас він наголосив, що паралельно необхідно змінювати систему підготовки військових, їхнього забезпечення та відповідальності командирів за втрати особового складу. 

Раніше міністр оборони Євгеній Хмара повідомив, що Україна має змінити підхід до мобілізації та зробити акцент не на збільшенні кількості військовослужбовців, а на ефективності використання людського ресурсу. Командири, які залучають військових до своїх підрозділів, повинні відповідати за весь шлях військовослужбовця – від рекрутингу та підготовки до застосування на полі бою. 

Теги: кримінал мобілізація Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стало відомо, коли мобілізували вбитого у Львові військовослужбовця ТЦК
Вбитий у Львові військовий ТЦК був мобілізований наприкінці червня
22 серпня, 13:19
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 18-23 серпня (адреси)
17 серпня, 12:26
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 22-23 серпня
22 серпня, 07:05
Виставка «Між подихами стін, двері відчиняються всередину»
Куди сходити у Києві 24-30 серпня: дайджест культурних подій
23 серпня, 20:00
Нова хвиля призову може допомогти Росії поповнити підрозділи на фронті, однак швидкого ефекту вона, ймовірно, не дасть
«Репетиція» мобілізації. Як Росія готується до нової хвилі призову – аналіз WSJ
23 серпня, 20:52
Від руйнування до відновлення: у Дарницькому районі знову квітне клумба
На місці вирви знову квіти. У Дарницькому районі відновлено клумбу, знищену ворогом (фото)
24 серпня, 10:57
Автошкола вже пройшла необхідну експертизу навчального класу
У Києві відкрилася комунальна автошкола для ветеранів з інвалідністю: подробиці
25 серпня, 17:34
Єва Ройтер здійснювала евакуацію поранених воїнів із найгарячіших точок фронту
Оголошено дату прощання з парамедикинею Євою Ройтер, яка загинула під час удару по Києву
31 серпня, 14:25
Незаконно збудований салон краси на проспекті Червоної Калини
У Деснянському районі киянка незаконно прибудувала до квартири салон краси
1 вересня, 16:46

Новини

На Броварському проспекті в ДТП за участю автобуса загинув мотоцикліст
На Броварському проспекті в ДТП за участю автобуса загинув мотоцикліст
Вступ до вишу в обмін на відстрочку: у Києві викрито двох організаторів схеми
Вступ до вишу в обмін на відстрочку: у Києві викрито двох організаторів схеми
Як працюватимуть школи, ЦНАПи та бізнес під час «жовтого» рівня небезпеки: розʼяснення Кличка
Як працюватимуть школи, ЦНАПи та бізнес під час «жовтого» рівня небезпеки: розʼяснення Кличка
У «Київ Цифровий» з’явилися сповіщення про різні рівні повітряної тривоги
У «Київ Цифровий» з’явилися сповіщення про різні рівні повітряної тривоги
У Києві заборонено масові заходи в місцях без укриттів: деталі
У Києві заборонено масові заходи в місцях без укриттів: деталі
Як працюватимуть мости Києва під час повітряної тривоги: нові правила
Як працюватимуть мости Києва під час повітряної тривоги: нові правила

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
367K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2026
114K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
107K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
106K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
79K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог

Новини

Трамп пропустить похорон короля Норвегії – ЗМІ
Сьогодні, 15:04
Влада нафтового регіону Росії почала готуватись до ударів дронів
Сьогодні, 14:24
Польський суд розпочав процес над ексглавою поліції через вибух гранатомета: деталі справи
Сьогодні, 14:08
ЗСУ реформують сержантський корпус. Драпатий назвав п’ять змін
Сьогодні, 13:56
Сили оборони уразили залізничний міст та об’єкт розвідки росіян у Криму
Сьогодні, 13:38
Начальник розвідки попередив про нову загрозу для української ППО
Сьогодні, 12:48

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua