Вступ до вишу в обмін на відстрочку: у Києві викрито двох організаторів схеми

Фіктивне зарахування до вищого навчального закладу мало стати підставою для отримання чоловіком відстрочки від призову

Правоохоронці затримали двох киян за підозрою в отриманні неправомірної вигоди за сприяння в ухиленні від мобілізації. За матеріалами справи, фігуранти за гроші обіцяли призовнику організувати фіктивний вступ до університету і відстрочку від військової служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

«Ділки запевняли призовника, що за $1,5 тис. можуть посприяти його фіктивному вступу до одного зі столичних вишів на денну форму навчання, оскільки мають «зв'язки» в закладі освіти», – йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що фіктивне зарахування до вищого навчального закладу мало стати підставою для отримання чоловіком відстрочки від призову. Крім того, підозрювані наголошували, що у разі відмови від їхньої «допомоги», військовозобов'язаного найближчим часом мобілізують.

Правоохоронці затримали двох киян під час одержання грошей. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України про одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років із конфіскацією майна.

Суд відправив затриманих під варту без права на заставу.

Нагадаємо, командир батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов виступив за максимально жорсткий підхід до мобілізації в Україні. Водночас він наголосив, що паралельно необхідно змінювати систему підготовки військових, їхнього забезпечення та відповідальності командирів за втрати особового складу.

Раніше міністр оборони Євгеній Хмара повідомив, що Україна має змінити підхід до мобілізації та зробити акцент не на збільшенні кількості військовослужбовців, а на ефективності використання людського ресурсу. Командири, які залучають військових до своїх підрозділів, повинні відповідати за весь шлях військовослужбовця – від рекрутингу та підготовки до застосування на полі бою.