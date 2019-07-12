Розбійний напад під Києвом: з будинку пенсіонерів винесли понад мільйон гривень і коштовності



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Невідомі в масках проникли в будинок пенсіонерів

За фактом розбійного нападу у Броварському районі відкрито кримінальне провадження

Невідомі особи в масках та чорному одязі проникли до помешкання пенсіонерів у селі Погреби Броварського району шляхом вільного доступу через незачинені вхідні двері. Погрожуючи подружжю фізичною розправою, нападники заволоділи великою сумою грошей та коштовностями. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції, кінологи, експерти.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України.

Наразі поліція проводить низку оперативно-розшукових заходів щодо встановлення та затримання осіб, які напали на будинок пенсіонерів.

Як повідомили УНН у правоохоронних органах, зловмисникам вдалося заволодіти грошима на суму понад 1 млн 200 тисяч гривень, а також ювелірні вироби загальною вагою понад кілограм.

Як повідомлялося, поліція затримала групу квартирників, які обікрали помешкання на Печерську. Потрапивши до квартири, спільники викрали грошові заощадження у великому розмірі, банківські злитки золота, золотий годинник і ювелірні прикраси