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На під’їзді до Південного мосту в Києві утворилися затори (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На під’їзді до Південного мосту в Києві утворилися затори (відео)
Окремі водії намагаються об’їхати затор і прилаштуватися слідом за громадським транспортом по смузі для автобусів
скриншот відео

Ранок у Києві розпочинається із заторів

Уранці 4 листопада на під’їздах до Південного мосту у столиці утворилися масштабні затори. Кияни годинами намагаються дістатися з лівого на правий берег на роботу, навчання та у власних справах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Новини Live.

На опублікованих у мережі відео видно, що приватний транспорт практично зупинився й ледь просувається. Окремі водії намагаються об’їхати затор і прилаштуватися слідом за громадським транспортом по смузі для автобусів.

«Ранок у Києві розпочинається із заторів. Кияни намагаються дістатися з лівого берега на правий. Автобуси ще потроху рухаються, однак решта транспорту стоїть у довжелезних чергах», – передає кореспондентка з місця подій.

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Киянам рекомендують враховувати складну транспортну ситуацію під час планування поїздок містом, за можливості користуватися метрополітеном або обирати альтернативні маршрути пересування. 

Нагадаємо, після ворожих обстрілів Південний міст відкритий в обох напрямках (по одній смузі в кожен бік), але виключно для транспорту вагою до 10 тонн. Рух Північним мостом, Подільсько-Воскресенським мостовим переходом та мостом Патона обмежується під час повітряних тривог у напрямку з правого на лівий берег. Рух Дарницьким мостом під час тривог здійснюється без обмежень.

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Теги: Київ столиця громадський транспорт затор міст

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