Як працюють мости Києва 17 листопада після нічної атаки: схема руху
Влада закликає водіїв враховувати обмеження під час планування поїздок столицею
У Києві після нічної російської атаки, внаслідок якої зазнали пошкоджень Північний та Південний мости, змінилися умови перетину Дніпра. Пошкоджені переправи наразі повністю закриті для транспорту, а решта мостів працюють за спеціальним графіком та правилами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.
За даними міської влади, станом на 17 листопада рух столичними мостами організований наступним чином:
- Південний та Північний мости – повністю закриті для руху транспорту через пошкодження внаслідок обстрілу;
- Подільський мостовий перехід – рух із лівого на правий берег тимчасово обмежують орієнтовно на 15 хв після початку повітряної тривоги;
- Дарницький міст і міст Метро – відкриті для руху без обмежень.
- Міст імені Є. О. Патона – працює у реверсивному режимі: із 6:00 до 16:00 транспорт рухається з лівого берега на правий, а з 16:00 до 24:00 – у зворотному напрямку, з правого берега на лівий.
У КМДА закликають водіїв враховувати ці зміни та обмеження під час планування поїздок столицею.
Нагадаємо, в ніч на 17 листопада російські війська завдали балістичного удару по Києву, пошкодивши Північний та Південний мости. Наразі на обох спорудах працюють експерти, які оцінюють масштаб руйнувань та визначають терміни ремонтних робіт. Унаслідок ворожих обстрілів Києва в ніч на 17 листопада зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах.
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