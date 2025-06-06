Рух поїздів на червоній лінії столичного метро повністю відновлено

Окупанти пошкодили колії метрополітену між станціями «Дарниця» та «Лівобережна»

Поїзди між станціями червоної лінії столичного метро «Академмістечко» – «Лісова» знову курсують у звичайному режимі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Роботи охоплювали з’єднання десятків комунікацій, перевірку систем сигналізації, живлення, керування та тестування безпеки інфраструктури для перевезень. Перед запуском регулярного руху лінією запустили тестовий поїзд, щоб переконатися в готовності ділянки до перевезення пасажирів.

«Працівники комунального підприємства доклали максимум зусиль, щоб рух столицею не зупинявся. На місці одразу розпочали працювати фахівці нічної зміни, а згодом приєдналися й колеги з денної. 13 годин безперервної та напруженої роботи, щоб якнайшвидше усунути наслідки ворожих обстрілів», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські війська здійснили комбіновану масовану атаку на Україну. Київ опинився в епіцентрі ракетно-дронового удару, внаслідок якого, зокрема, було пошкоджено колії метрополітену між станціями «Дарниця» та «Лівобережна». Вранці на жителів Лівого берега столиці чекало нове випробування – дорога на роботу без метро.

Через пошкодження червоної лінії метро між станціями «Лісова» та «Арсенальна» організовано дублюючий автобусний маршрут № 1М. Щоб підтримати транспортну мережу столиці, Kyiv City Express запустило додаткові рейси між станціями «Святошин» – «Вокзальна» – «Дарниця» та у зворотному напрямку «Дарниця» – Почайна – Святошин.

До слова, будівництво двох нових станцій метро Києва «Мостицька» та «Варшавська» може не завершитися у 2027 році.