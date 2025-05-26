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У Білгородській області підірвався потяг

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Білгородській області підірвався потяг
Потяг наїхав на вибухівку
фото з соцмереж

Унаслідок інциденту пошкоджено контактну мережу залізничної колії

У Новооскільському окрузі Білгородської області РФ потяг наїхав на вибуховий пристрій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на губернатора регіону В'ячеслава Гладкова.

За словами російського чиновника, вибухівку було закладено під рейками. У результаті стався вибух, постраждалих нібито немає.

Унаслідок інциденту пошкоджено контактну мережу залізничної колії, рух поїздів призупинено.

Згодом «Південно-східна залізниця» повідомила, що на місці вибуху ведуться відновлювальні роботи, а сходження рухомого складу не було. Через вибух також було затримано декілька потягів – приміський №6715 Старий Оскол – Валуйки, пасажирський №392 Валуйки – Курськ.

За даними ЗМІ, вибух стався близько 19:00 25 травня. Внаслідок цього на колії впала опора лінії електропередачі і пошкодила контактну мережу залізничних шляхів.

Нагадаємо, учасники руху опору «Атеш» повідомили про успішну диверсію у Смоленській області РФ. Там було виведено з ладу релейний шаф на залізничній гілці, яку російські військові активно використовували для перевезення зброї та техніки на північний фронт, а саме до кордонів із Сумською та Чернігівською областями України.

До слова, у Московській області Сили спротиву провели диверсію, внаслідок якої без зв'язку залишилася низка військових об'єктів окупантів.

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Теги: потяг Білгород росія

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