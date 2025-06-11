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Рух проспектом Соборності частково обмежено до 18 червня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух проспектом Соборності частково обмежено до 18 червня
Ремонтні роботи на проспекті Соборності проводитимуть поетапно без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці
фото: Maksym Kozlenko

Дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від Дарницької площі до мосту Патона

З 11 до 18 червня частково обмежуватимуть рух проспектом Соборності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Зазначається, що дорожники КП ШЕУ Дніпровського району ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від Дарницької площі до мосту Патона.

Ремонтні роботи проводитимуть поетапно без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

З 11 до 18 червня рух проспектом Соборності частково обмежено
З 11 до 18 червня рух проспектом Соборності частково обмежено
фото: «Київавтодор»

Нагадаємо, орієнтовно до серпня рух вулицею Чистяківською у Києві частково обмежено. Дорожники КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» проводитимуть поточний ремонт вулиці на ділянці від провулка Антоніни Смереки до провулка Чистяківського.

До слова, у Голосіївському районі Києва вирішено упорядкувати внутрішньоквартальні та міжквартальні дороги. Таке рішення було прийняте 10 червня на пленарному засіданні V сесії Київської міської ради IX скликання. 

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Теги: ремонт дороги Київ обмеження Київавтодор

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