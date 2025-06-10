«Не обслуговуються роками». В одному з районів Києва вирішено упорядкувати міжквартальні дороги

За словами депутатки, багато мешканців Голосіївського району щодня стикаються з проблемою занедбаних внутрішньоквартальних проїздів, які роками не обслуговуються

Ініціатива передбачає виявлення доріг, які залишаються без балансоутримувача та перебувають у незадовільному стані

У Голосіївському районі Києва вирішено упорядкувати внутрішньоквартальні та міжквартальні дороги. Таке рішення було прийняте сьогодні, 10 червня, на пленарному засіданні V сесії Київської міської ради IX скликання 70 депутатами. Про це плвідомляє «Главком» із посиланнчм на Київраду

Як повідомила депутатка Київської міської ради Олеся Пинзеник, ініціатива передбачає виявлення доріг, які залишаються без балансоутримувача та перебувають у незадовільному стані.

«Багато мешканців Голосіївського району щодня стикаються з проблемою занедбаних внутрішньоквартальних проїздів, які роками не обслуговуються. Це питання не лише зручності, а й безпеки. Наше завдання – виявити всі проблемні ділянки, закріпити їх за відповідальними структурами та привести до належного стану. Впорядкування таких доріг суттєво покращить якість життя в районі», – наголосила Олеся Пинзеник.

Депутатка додала, що після завершення обліку планується підготувати окремий проєкт рішення Київради щодо визначення балансоутримувачів для подальшого обслуговування виявлених ділянок.

Нагадаємо, сьогодні, 10 червня, під час продовження пленарного засідання V сесії Київської міської ради ІХ скликання Київрада мала внести зміни до програми економічного та соціального розвитку та бюджету столиці. Зокрема, за словами Кличка, анонсовані зміни стосуються фінансування будівництва та облаштування захисних споруд. Підготовки до наступного опалювального сезону, до нового навчального року. А також – фінансування оновлення та будівництва об'єктів транспортної інфраструктури, у тому числі і метро на Виноградар.

27 травня пленарне засідання V сесії Київської міської ради ІХ скликання не відбулося через відсутність кворуму. Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що це є черговим свідченням посилення тиску та спроб заблокувати роботу столичного самоврядування, особливо під час війни. \

Перша частина цього пленарного засідання відбулася 8 квітня, коли депутатський корпус припинив повноваження секретаря Київради Володимира Бондаренка, друга – 15 квітня, коли народні обранці розглянули близько восьми проєктів рішень, а третя – 15 травня, коли було розглянуто понад два десятки проєктів рішень.

Наразі на розгляді депутатів лишається ще більш ніж шість десятків питань – як із основного порядку денного, так і тих проєктів рішень, які винесені на ухвалення в порядку невідкладності, у тому числі питання, які були затверджені до розгляду на засіданні 15 травня і яких немає у вищезгаданому переліку. При цьому, усі ці питання виносилися до сесійної зали ще раніше, на засідання 3 квітня, але тоді також не були розглянуті.

Раніше повідомлялося, що начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звернувся до Служби безпеки України щодо перевірки команди мера Києва Віталія Кличка на предмет фінансування матеріалів, що дискредитують Збройні Сили України.