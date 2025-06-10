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Міст у Вишгороді, який було зруйновано на початку війни, запрацює у вересні 2025 року

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Міст у Вишгороді, який було зруйновано на початку війни, запрацює у вересні 2025 року
Один з прольотів мосту було зруйновано на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.
фото: glavcom.ua

Відновлення основного мосту розпочалося у 2024 році

У Вишгороді триває капітальний ремонт мосту через канал на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів (км 29+110). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Відновлення основного мосту розпочалося у 2024 році
Відновлення основного мосту розпочалося у 2024 році
фото: Київська обласна військова адміністрація

Один з прольотів мосту було зруйновано на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Хоча для легкового транспорту була влаштована понтонна переправа, вона не справляється з потоком автомобілів, що призводить до заторів у години пік.

Роботи з відновлення мосту виконує турецький підрядник Doğuş Grubu
Роботи з відновлення мосту виконує турецький підрядник Doğuş Grubu
фото: Київська обласна військова адміністрація

Відновлення основного мосту розпочалося торік, і зараз роботи виконує турецький підрядник Doğuş Grubu в рамках кредитної угоди з Великою Британією.

Підрядник пообіцяв збільшити кількість працівників на об'єкті, щоб пришвидшити процес
Підрядник пообіцяв збільшити кількість працівників на об'єкті, щоб пришвидшити процес
фото: Київська обласна військова адміністрація

«Основна проблема, на яку звернули увагу, – брак робітників на об’єкті. Домовилися з підрядником про збільшення їхньої кількості, щоб пришвидшити процес. Рух мостом має бути відкритим у вересні 2025 року. Завершення всіх робіт на об’єкті заплановано на жовтень», – зазначив Микола Калашник.

Рух мостом планується відкрити у вересні 2025 року
Рух мостом планується відкрити у вересні 2025 року
фото: Київська обласна військова адміністрація
На фото – вцілілі опори мосту
На фото – вцілілі опори мосту
фото: Київська обласна військова адміністрація

Також посадовці оглянули міст у селі Лебедівка, який потребує ремонту та має вагові обмеження. Для розв’язання цієї проблеми вже будується тимчасовий міст, який планують відкрити у серпні 2025 року. Після його запуску основний міст у Лебедівці закриють на ремонт, що має завершитися у першому півріччі 2026 року.

Нагадаємо, 10 січня 2024 року у Вишгороді  у зв'язку з проведенням капітального ремонту було закрито рух мостом через канал, розташований на автодорозі «Київ – Вишгород – Десна – Чернігів». Це 

У Києві триває реконструкція шляхопроводу на перетині вулиці Будівельників з Броварським проспектом та Святошино-Броварською лінією метрополітену. Об'єкт експлуатувався понад 60 років і жодного разу не проходив капітального ремонту. Роботи з реконструкції розпочалися в лютому поточного року. Відкриття руху оновленим шляхопроводом очікується наприкінці листопада.

Також з 9 травня та орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежать рух транспорту. Обмеження стосуватимуться другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду буде організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина.

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Теги: дороги Київщина ремонт Чернігів міст Микола Калашник обмеження

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