У Києві розпочався капремонт проспекту Валерія Лобановського

Наразі роботи тривають на парній стороні проспекту від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка

Останній капремонт на проспекті Валерія Лобановського проводили понад 20 років тому

У Солом’янському районі почали капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. Роботи виконають з урахуванням принципів безбар’єрності. У зв’язку з цим на окремих ділянках тимчасово обмежать рух транспорту. Про повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Наразі роботи тривають на парній стороні проспекту від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка. Орієнтовно обмеження руху на першому етапі робіт діятимуть до 29 травня.

Загалом проєкт передбачає оновлення проспекту на ділянці від вулиці Володимира Брожка до Севастопольської площі – майже 3 км.

Наразі роботи тривають на парній стороні проспекту від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка фото: КМДА

Дорожники демонтують старе асфальтобетонне покриття та готують основу під улаштування нового двошарового асфальтобетонного покриття. Одночасно прокладають мережу дощової каналізації та влаштовують зовнішнє освітлення.

Також планується оновити тротуари з облаштуванням велодоріжок, відремонтувати підземні та надземні пішохідні переходи. Для збільшення пропускної здатності проспекту та створення комфортних і безпечних умов для всіх учасників руху облаштують окремі смуги для лівого повороту автомобілів, оновлять світлофорні об’єкти. Крім того, на переходах понизять бордюри й облаштують тактильну навігацію для людей з інвалідністю та маломобільних груп.

У комунальній корпорації нагадують, що ремонт проспекту Валерія Лобановського є важливим етапом в оновленні дорожньої інфраструктури столиці. Адже проспект відіграє ключову роль у переміщенні внутрішнього трафіку міста та забезпечує прямий зв’язок між двома великими транспортними вузлами – Севастопольською і Деміївською площами – та є частиною так званої «Малої Кільцевої дороги». Останній капремонт тут проводили понад 20 років тому.

Нагадаємо, до 9 травня, з 8:00 до 20:00, частково обмежуватимуть рух Набережним шосе у Печерському районі столиці. Фахівці ремонтуватимуть ділянку від мосту Метро до транспортної розв’язки мосту ім. Є. О. Патона в обох напрямках.

До слова, щодня на дорогах України працюють 203 бригади – близько 2000 дорожників. 1 травня було завершено основні роботи на міжнародних трасах. Наразі фронт робіт переміщується на дороги національного значення та ділянки, які потребують комплексного відновлення.