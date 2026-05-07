Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві розпочався капремонт проспекту Валерія Лобановського

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві розпочався капремонт проспекту Валерія Лобановського
Наразі роботи тривають на парній стороні проспекту від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка
фото: КМДА

Останній капремонт на проспекті Валерія Лобановського проводили понад 20 років тому

У Солом’янському районі почали капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. Роботи виконають з урахуванням принципів безбар’єрності. У зв’язку з цим на окремих ділянках тимчасово обмежать рух транспорту. Про повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Наразі роботи тривають на парній стороні проспекту від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка. Орієнтовно обмеження руху на першому етапі робіт діятимуть до 29 травня.

Загалом проєкт передбачає оновлення проспекту на ділянці від вулиці Володимира Брожка до Севастопольської площі – майже 3 км.

Наразі роботи тривають на парній стороні проспекту від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка
Наразі роботи тривають на парній стороні проспекту від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка
фото: КМДА

Дорожники демонтують старе асфальтобетонне покриття та готують основу під улаштування нового двошарового асфальтобетонного покриття. Одночасно прокладають мережу дощової каналізації та влаштовують зовнішнє освітлення.

Також планується оновити тротуари з облаштуванням велодоріжок, відремонтувати підземні та надземні пішохідні переходи. Для збільшення пропускної здатності проспекту та створення комфортних і безпечних умов для всіх учасників руху облаштують окремі смуги для лівого повороту автомобілів, оновлять світлофорні об’єкти. Крім того, на переходах понизять бордюри й облаштують тактильну навігацію для людей з інвалідністю та маломобільних груп.

У комунальній корпорації нагадують, що ремонт проспекту Валерія Лобановського є важливим етапом в оновленні дорожньої інфраструктури столиці. Адже проспект відіграє ключову роль у переміщенні внутрішнього трафіку міста та забезпечує прямий зв’язок між двома великими транспортними вузлами – Севастопольською і Деміївською площами – та є частиною так званої «Малої Кільцевої дороги». Останній капремонт тут проводили понад 20 років тому. 

Нагадаємо, до 9 травня, з 8:00 до 20:00, частково обмежуватимуть рух Набережним шосе у Печерському районі столиці. Фахівці ремонтуватимуть ділянку від мосту Метро до транспортної розв’язки мосту ім. Є. О. Патона в обох напрямках.

До слова, щодня на дорогах України працюють 203 бригади – близько 2000 дорожників. 1 травня було завершено основні роботи на міжнародних трасах. Наразі фронт робіт переміщується на дороги національного значення та ділянки, які потребують комплексного відновлення.

Теги: Київ дороги ремонт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ольга Кошарна експертка у галузі атомної енергетики
«Я дізналася про все від сестри... з Бельгії». Ольга Кошарна згадує, як кияни 40 років тому зустріли Чорнобиль
25 квiтня, 11:00
Квартира в будинку за адресою вулиця Володимирська, 19, розташованому навпроти Софійської площі
Оренда житла у Києві: який вигляд має квартира за 130 тис. грн з видом на Софійську площу
8 квiтня, 16:32
Затягнуте густим чорним димомнебо над столицею
Світанок у чорних тонах: моторошні кадри затягнутого димом Києва після атаки РФ (відео)
16 квiтня, 09:21
Повністю завершити капітальний ремонт планується упродовж наступного року
На проспекті Лобановського рух транспорту обмежено через ремонт
17 квiтня, 08:44
Колектив школи, де вчився Владислав Жидков, висловлює глибоке співчуття родині свого випускника
Під час теракту у Києві 18 квітня загинув уродженець Черкащини Владислав Жидков
23 квiтня, 08:54
Грабіжником виявився мешканець столиці, який уже неодноразово притягувався до відповідальності за майнові злочини
Зірвав сумку з плеча перехожої: за зухвалий грабіж киянин проведе шість років у в’язниці
24 квiтня, 11:11
26 квітня у Києві через вітер зафіксовано падіння дерев
У Києві через негоду оголошено жовтий рівень небезпеки
27 квiтня, 10:44
Після Революції Гідності Любомира Кеплер активно волонтерила, плела сітки, в’язала, допомагала пораненим
Київ прощається з Любомирою Кеплер: лікаркою, яка покинула Німеччину заради Майдану
28 квiтня, 10:31
Фахівці проводитимуть ремонт конструктивних елементів шляхопроводу
Рух на Великій Кільцевій дорозі частково обмежено до 9 серпня (схема)
4 травня, 11:45

Новини

У Києві розпочався капремонт проспекту Валерія Лобановського
У Києві розпочався капремонт проспекту Валерія Лобановського
На Київщині жителі знайшли бойову частину дрона «Герань-2»
На Київщині жителі знайшли бойову частину дрона «Герань-2»
У Києві розпочалося метеорологічне літо
У Києві розпочалося метеорологічне літо
На Позняках жінка випала з вікна багатоповерхівки
На Позняках жінка випала з вікна багатоповерхівки
Затримано агента ФСБ, який координував підпали військових авто у Києві
Затримано агента ФСБ, який координував підпали військових авто у Києві
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Троєщині за 7 тис. грн
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Троєщині за 7 тис. грн

Новини

Російські дрони порушили простір Латвії: один впав біля нафтобази
Сьогодні, 08:29
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:15
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Вчора, 20:01
Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Вчора, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Вчора, 16:41
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Вчора, 16:02

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua