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«Графік пристойними словами не опишеш». Кияни зі світлом лише по пару годин на добу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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«Графік пристойними словами не опишеш». Кияни зі світлом лише по пару годин на добу
Значної шкоди енергосистемі завдали попередні обстріли, а часу на ремонт замало через повторні атаки
фото з відкритих джерел

Учора в Києві під ударом опинилася ТЕЦ

Кияни потерпають від масових відключень електрики. У деяких районах світло вмикали лише на одну годину протягом цілого дня. Про це повідомляє «Главком».

У компанії ДТЕК запевняють, про ситуацію їм відомо. Енергетики постійно ремонтують пошкоджене обладнання.

«Графік пристойними словами не опишеш». Кияни зі світлом лише по пару годин на добу фото 1

Роботи тривають безперервно, коли дозволяє безпекова ситуація.

«Розуміємо киян, зараз графік пристойними словами не опишеш. Але також знаємо, яка іде історична робота, аби з цим усім не провалитися в екстрені відключення. Енергетики – просто золоті люди», – зазначили в ДТЕК.

«Графік пристойними словами не опишеш». Кияни зі світлом лише по пару годин на добу фото 2

Як пояснила компанія, учора в Києві під ударом опинилася ТЕЦ. Крім того, значної шкоди енергосистемі завдали попередні обстріли, а часу на ремонт замало через повторні атаки.

Нагадаємо, у Києві 31 жовтня ускладнилася ситуація зі світлом через удари РФ по об’єктах критичної інфраструктури.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що у низці регіонів України виникла складна ситуація з електропостачанням. За його словами, без електрики залишилися близько 200 тис. родин у Дніпрі та області, а також понад 80 тис. родин на Київщині.

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Теги: відключення кияни ремонт електроенергія

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