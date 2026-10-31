«Графік пристойними словами не опишеш». Кияни зі світлом лише по пару годин на добу

Значної шкоди енергосистемі завдали попередні обстріли, а часу на ремонт замало через повторні атаки

Учора в Києві під ударом опинилася ТЕЦ

Кияни потерпають від масових відключень електрики. У деяких районах світло вмикали лише на одну годину протягом цілого дня. Про це повідомляє «Главком».

У компанії ДТЕК запевняють, про ситуацію їм відомо. Енергетики постійно ремонтують пошкоджене обладнання.

Роботи тривають безперервно, коли дозволяє безпекова ситуація.

«Розуміємо киян, зараз графік пристойними словами не опишеш. Але також знаємо, яка іде історична робота, аби з цим усім не провалитися в екстрені відключення. Енергетики – просто золоті люди», – зазначили в ДТЕК.

Як пояснила компанія, учора в Києві під ударом опинилася ТЕЦ. Крім того, значної шкоди енергосистемі завдали попередні обстріли, а часу на ремонт замало через повторні атаки.

Нагадаємо, у Києві 31 жовтня ускладнилася ситуація зі світлом через удари РФ по об’єктах критичної інфраструктури.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що у низці регіонів України виникла складна ситуація з електропостачанням. За його словами, без електрики залишилися близько 200 тис. родин у Дніпрі та області, а також понад 80 тис. родин на Київщині.