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Квартири у Києві подешевшали: скільки коштує житло в листопаді

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Квартири у Києві подешевшали: скільки коштує житло в листопаді
Додатковим чинником попиту залишаються державні житлові програми
колаж: glavcom.ua

Продавці готові поступатися до $10 тис., а покупці не поспішають укладати угоди

На вторинному ринку нерухомості Києва покупці отримали більше можливостей для торгу: за останні шість місяців двокімнатні квартири втратили 10,9% вартості, а трикімнатні – 8,9%. Водночас новобудови продовжують дорожчати. Про це йдеться в огляді ринку нерухомості столиці, опублікованому «Главкомом».

Покупці повертаються, але не поспішають із придбанням

На столичному ринку житла поступово відновлюється активність після періоду затишшя. Водночас покупці з готівкою переважно вичікують, оцінюючи безпекову ситуацію та подальшу динаміку цін.

Голова Київського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Світлана Рощіна розповіла, що після місячної паузи люди знову почали переглядати квартири. Частина потенційних покупців відклала придбання або виїхала зі столиці, інші все ж наважуються на угоди. Є також випадки повернення українців з-за кордону, які купують житло в Києві.

Додатковим чинником попиту залишаються державні житлові програми. Наразі виплати за сертифікатами «єВідновлення» призупинені, тому їхні власники чекають на відновлення фінансування. Рієлторка також звертає увагу на можливий вплив умов пільгової іпотеки «єОселя» на подальшу активність покупців.

Скільки коштують квартири в Києві

За даними статистики, на початку листопада середня вартість житла на вторинному ринку становить:

  • Однокімнатна квартира – $66,9 тис. За пів року подешевшала на 4,3%.
  • Двокімнатна – $98 тис. Зниження за шість місяців становить 10,9%.
  • Трикімнатна – $145 тис. Вартість зменшилася на 8,9%.

Різниця між районами столиці залишається значною. Найдорожче житло традиційно на Печерську, найдоступніші пропозиції – у Деснянському районі.

Середні ціни на однокімнатні квартири:

  • Печерський район – $140 тис.
  • Шевченківський – $87 тис.
  • Голосіївський – $77 тис.
  • Подільський – $73 тис.
  • Дарницький – $63 тис.
  • Оболонський – $58 тис.
  • Дніпровський – $56,7 тис.
  • Солом'янський – $56 тис.
  • Святошинський – $50,7 тис.
  • Деснянський – $42,5 тис.

Двокімнатна квартира на Печерську в середньому коштує $207 тис., а в Деснянському районі – $60 тис. За трикімнатне житло в цих районах просять відповідно $330 тис. та $74,3 тис.

Продавці знижують ціни під час торгу

Оголошена вартість квартири дедалі частіше відрізняється від суми, за яку власник погоджується її продати. За спостереженнями Світлани Рощіної, якщо раніше рекламні ціни переважно відповідали реальним умовам угоди, то тепер продавці частіше погоджуються на знижки.

Наприклад, квартиру на лівому березі Києва, яку виставили за $140 тис., після переговорів продали за $135 тис. Інші рієлтори фіксують випадки, коли власники поступаються покупцям до $10 тис. Звичним став дисконт у межах 5–10%.

«Одні кажуть: «Мені не горить, нехай стоїть». А якщо людині треба вирішити питання зараз, то вона поступається», – пояснює Рощіна.

На швидкість продажу впливають не лише вартість і стан помешкання, а й поверх, планування, наявність генератора та розташування. Зокрема, на лівому березі попит стримує транспортна ситуація: під час повітряних тривог виникають проблеми з пересуванням через мости.

Ще одна причина тривалого продажу – завищені очікування власників. Деякі квартири залишаються в оголошеннях місяцями й навіть роками, оскільки продавці не погоджуються переглядати ціну. За словами рієлторки, якщо вартість об'єкта відповідає ринку, його зазвичай вдається продати протягом одного-трьох місяців.

Новобудови дорожчають попри зниження цін на вторинці

На первинному ринку Києва ситуація протилежна. За даними ЛУН, середня стартова ціна квадратного метра в новобудовах столиці становить 66,8 тис. грн, або близько $1450. За рік показник зріс на 20%, а за останні шість місяців – на 13,6%.

Залежно від класу житлового комплексу квадратний метр коштує:

  • економ – 41,5 тис. грн;
  • комфорт – 57,6 тис. грн;
  • бізнес – 88,7 тис. грн;
  • преміум – 160 тис. грн.

Найвищі ціни зафіксовані на Печерську – 133 тис. грн за квадратний метр. У Шевченківському районі середня вартість становить 82,9 тис. грн, у Подільському – 71,2 тис. грн. Найдешевші новобудови пропонують у Деснянському районі – 39,7 тис. грн за квадратний метр.

Водночас вибір нових квартир скорочується. Наразі продажі ведуться у 169 житлових комплексах столиці – на 3% менше, ніж рік тому.

Нагадаємо, проблемою столичного ринку залишаються недобудовані житлові комплекси. На балансі «Київміськбуду» перебуває понад 120 незавершених будинків у 24 житлових комплексах. «Главком» раніше розповідав, як компанія виходить із кризи та що чекає на інвесторів недобудов.

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Теги: Київ нерухомість фінансування житло квартира зниження цін

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