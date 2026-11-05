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Київ знайшов спосіб забезпечити водопостачання під час блекаутів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Київ знайшов спосіб забезпечити водопостачання під час блекаутів
Під час тривалих відключень світла у столиці починалися проблеми з водою
фото: Суспільне

У столиці вже працюють 104 генератори та три великі дизель-генераторні установки, а також будують додаткові резервні потужності

У Києві створено систему резервного живлення загальною потужністю близько 27 МВт, яка має забезпечувати роботу об’єктів водопостачання під час знеструмлень. Наразі в місті вже працюють генератори різної потужності, а також тривають роботи зі створення додаткових резервних електростанцій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Київської міської державної адміністрації.

За даними КМДА, у столиці наразі є 104 генератори для об’єктів водопостачання малої та середньої потужності. Крім того, на великих об’єктах водозабору збудували три дизель-генераторні установки загальною потужністю майже 16 МВт.

Прикладом ефективності резервного живлення в адміністрації назвали Оболонський район. Під час останніх знеструмлень більша частина району, де проживають понад 300 тисяч людей, залишалася з водою.

Специфіка місцевої системи водопостачання дозволяє забезпечувати резервне живлення об’єктів за допомогою генераторів потужністю до 1 МВт. Водночас перехід на альтернативне живлення потребує певного часу.

Для територій, водопостачання яких залежить від великих централізованих систем, місто будує повноцінні резервні електростанції. Три установки загальною потужністю майже 16 МВт уже збудовані.

Наразі триває робота над створенням додаткових резервних потужностей на 40 МВт.

КМДА зазначає, що це дозволить підвищити стійкість системи водопостачання столиці та зменшити наслідки знеструмлень, спричинених російськими атаками.

Варто нагадати, що Кабінет Міністрів України передасть Києву 10 додаткових генераторів для підтримки роботи систем водопостачання під час можливих знеструмлень.

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Теги: Київ блекаут водопостачання відключення світла

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