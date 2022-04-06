У трьох громадах Київщини комендантську годину продовжено ще на три доби
На час комендантської години забороняється перебування громадян на вулицях та в інших громадських місцях
На Київщині комендантська година триватиме з 21:00 6 квітня до 7:00 7 квітня
Комендантську годину у селах Баришівської, Калитянської та Великодимерської громад Броварського району Київщини продовжено ще на три доби. Про це повідомив мер міста Бровари Ігор Сапожко
Так, комендантська година продовжена з 6:00 7 квітня до 6:00 10 квітня у селах:
Баришівської громади:
- Рудницьке, Перемога, Лук'янівка
Великодимерської громади:
- Велика Димерка, Бобрик, Богданівка, Вільне, Гайове, Гребельки, Жердова, Залісся, Захарівка, Кулажинці, Михайлівка, Першотравневе, Підлісся, Плоске, Покровське, Світильня, Тарасівка, Шевченкове
Калитянської громади:
- Бервиця, Заворичі, Мокрець
На час комендантської години забороняється:
- перебування громадян у встановлений період на вулицях та в інших громадських місцях;
- рух транспортних засобів без спеціальних перепусток.
Зазначимо, що із 6 до 7 квітня комендантська година в Київській області триватиме з 21:00 до 6:00 ранку.
Обласна влада закликає не залишати домівки без нагальної потреби і вдень, аби вчасно мати змогу спуститися в укриття.
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