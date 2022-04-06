У трьох громадах Київщини комендантську годину продовжено ще на три доби

На час комендантської години забороняється перебування громадян на вулицях та в інших громадських місцях

На Київщині комендантська година триватиме з 21:00 6 квітня до 7:00 7 квітня

Комендантську годину у селах Баришівської, Калитянської та Великодимерської громад Броварського району Київщини продовжено ще на три доби. Про це повідомив мер міста Бровари Ігор Сапожко

Так, комендантська година продовжена з 6:00 7 квітня до 6:00 10 квітня у селах:

Баришівської громади:

Рудницьке, Перемога, Лук'янівка

Великодимерської громади:

Велика Димерка, Бобрик, Богданівка, Вільне, Гайове, Гребельки, Жердова, Залісся, Захарівка, Кулажинці, Михайлівка, Першотравневе, Підлісся, Плоске, Покровське, Світильня, Тарасівка, Шевченкове

Калитянської громади:

Бервиця, Заворичі, Мокрець

На час комендантської години забороняється:

перебування громадян у встановлений період на вулицях та в інших громадських місцях;

рух транспортних засобів без спеціальних перепусток.

Зазначимо, що із 6 до 7 квітня комендантська година в Київській області триватиме з 21:00 до 6:00 ранку.

Обласна влада закликає не залишати домівки без нагальної потреби і вдень, аби вчасно мати змогу спуститися в укриття.

Як повідомлялося, у Броварському районі Київської області місцевий мешканець загинув від вибуху замінованої окупантами машини.

Наразі у Броварському районі Київської області триває робота над подолання наслідків варварських дій російських окупантів.