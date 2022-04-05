Під Києвом чоловік загинув від вибуху замінованої окупантами автівки (фото)

Чоловік не чекав на зачистку території і сів у неперевірену машину

У Броварському районі Київської області місцевий мешканець загинув від вибуху замінованої окупантами машини. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.

Так, 4 квітня 32-річний мешканець села Гоголів прямував до села Плоске, де виявив свою автівку.

«Чоловік знехтував інструкціями правоохоронців, не чекав зачистки території, натомість сів в авто і поїхав додому. На подвір’ї садиби чоловік відкрив багажне відділення легковика, після чого стався вибух. Чоловік отримав травми черева та таза несумісні з життям. Як виявилось, автомобіль був замінований російськими військовими», - розповіли правоохоронці.

Поліція звертається до громадян, які повертаються на звільнені від окупантів території:

не торкатися предметів та речей, заздалегідь не перевірених фахівцями,

радимо повертатись до помешкань після того, як вибухотехніки проведуть перевірку доріг та приміщень,

у разі виявлення підозрілих предметів, не торкайтесь до них, огородіть територію та негайно телефонуйте на спецлінію «102».

Нагадаємо, наразі у Броварському районі Київської області триває робота над подолання наслідків варварських дій російських окупантів.