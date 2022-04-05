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    Під Києвом чоловік загинув від вибуху замінованої окупантами автівки (фото)

    Вибух прогримів, коли чоловік відкрив багажник авто - Під Києвом чоловік загинув від вибуху замінованої окупантами автівки (фото)
    Вибух прогримів, коли чоловік відкрив багажник авто
    фото: Нацполіція

    Чоловік не чекав на зачистку території і сів у неперевірену машину

    У Броварському районі Київської області місцевий мешканець загинув від вибуху замінованої окупантами машини. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.

    Так, 4 квітня 32-річний мешканець села Гоголів прямував до села Плоске, де виявив свою автівку.

    «Чоловік знехтував інструкціями правоохоронців, не чекав зачистки території, натомість сів в авто і поїхав додому. На подвір’ї садиби чоловік відкрив багажне відділення легковика, після чого стався вибух. Чоловік отримав травми черева та таза несумісні з життям. Як виявилось, автомобіль був замінований російськими військовими», - розповіли правоохоронці.

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    Під Києвом чоловік загинув від вибуху замінованої окупантами автівки (фото)
    Під Києвом чоловік загинув від вибуху замінованої окупантами автівки (фото)
    Під Києвом чоловік загинув від вибуху замінованої окупантами автівки (фото)

    Поліція звертається до громадян, які повертаються на звільнені від окупантів території:

    • не торкатися предметів та речей, заздалегідь не перевірених фахівцями,
    • радимо повертатись до помешкань після того, як вибухотехніки проведуть перевірку доріг та приміщень,
    • у разі виявлення підозрілих предметів, не торкайтесь до них, огородіть територію та негайно телефонуйте на спецлінію «102».

    Нагадаємо, наразі у Броварському районі Київської області триває робота над подолання наслідків варварських дій російських окупантів.

    Теги: Національна поліція України вибух росія окупанти війна Київщина автомобіль замінування Україна окупація #stoprussia
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    Під Києвом чоловік загинув від вибуху замінованої окупантами автівки (фото)