На Одещині підірвали автомобіль, є загиблий

На Одещині внаслідок вибуху автомобіля загинула людина: поліція розслідує обставини

У Березівському районі Одеської області стався вибух легкового автомобіля, внаслідок якого одна людина загинула. Обставини події наразі встановлюються правоохоронними органами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області, вибух стався в одному з сіл району. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, а також криміналістична лабораторія та слідчі слідчого управління обласної поліції.

Інформація щодо можливих інших постраждалих уточнюється. Деталі інциденту наразі з'ясовуються в рамках розпочатого розслідування.

Нагадаємо, 10-річна Даріна Звіряка з Одеси стала лауреаткою всеукраїнської акції МВС «Діти-герої». Під час нічного обстрілу міста дівчинка розбудила маму за мить до вибуху, тим самим врятувавши їй життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС України.

У ніч з 30 квітня на 1 травня 2025 року російські дрони-камікадзе атакували Одесу. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, п’ятнадцятеро були поранені, а десятки житлових будинків – зруйновані.

Також, начальник одного з управлінь Державної міграційної служби України в Одеській області отримав підозру. Посадовець отримуючи заробітну плату 28 тис. грн в місяць зміг «нажити» майна майже на сотню мільйонів гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За матеріалами НАЗК та за сприяння СБУ та ДВБ Нацполіції встановлено, що посадовець вніс недостовірні відомості до своєї декларації на суму понад 83 млн гривень. Йдеться, про незадекларовану нерухомість, елітний транспортний засіб та активи, оформлені на близьких осіб, але фактично контрольовані самим чиновником.