Малюк розказав, як СБУ оберігає своїх агентів, що провели успішні операції в тилу ворога

Глава СБУ: «Після успішних операцій ми змінюємо їм зовнішність, документи, вони живуть з іншим прізвищем»

Агенти Служби безпеки виконують різні задачі в тилу ворога. Після успішного виконання вони змінюють зовнішність та документи. Про це глава СБУ Василь Малюк розповів під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

За словами Малюка, за кожною успішною операцією стоять конкретні люди. Як зазначає керівник СБУ, він дуже цінує кожного, хто допомагає та виконує завдання для української спецслужби. «Наші агенти виконують задачі в тилу ворога. Ми проводимо топові операції. Ви бачили, окрім «Павутини», скільки всього ми зробили. За цим стоять конкретні прізвища і конкретні обличчя», – розповів він.

Як зазначив генерал СБУ, серед агентів спецслужби є багато жінок. Ба більше, Малюк заявив, що спілкується з кожним агентом особисто.

«Я дуже високо ціную цих людей, спілкуюся з ними особисто, з усіма. І вважаю, що до кінця моїх днів вони зі мною, як би не склалися обставини. Після успішних операцій ми змінюємо їм зовнішність, документи, вони живуть з іншим прізвищем. Це справжні агентесси. І президент дуже високо цінує цих талановитих, щиро небайдужих до долі України, сміливих людей», – додає очільник СБУ.

Нагадаємо, очільник Служби безпеки України Василь Малюк розповів кілька деталей про легендарну спецоперацію «Павутина». Операція, що тривала один рік, шість місяців і дев’ять днів, була спрямована на знищення російських ракетоносіїв і вимагала нестандартних рішень, включно з корупцією російських митників.

Як повідомлялося, до початку повномасштабного вторгнення агент Служби безпеки проник в так званий «політичний офіс» у Москві, який очолював підозрюваний у держзраді Володимир Сівкович. Ексрегіонал співпрацював з російськими спецслужбами, проводив в Україні спецоперації та вербував шпигунів всередині країни.

До слова, російський диктатор Володимир Путін у 2023 році підписав таємний указ про «диверсійний шум». Його виконавцями стали спецслужби РФ, зокрема Федеральна служба безпеки та Головне розвідувальне управління.