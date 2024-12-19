«Звернулися по матеріальну допомогу». КМДА назвала число нужденних жителів столиці

Марина Хонда: «У місті зараз 230 тис. киян, які живуть на мінімальну пенсію»

Цьогоріч понад 103 тис. киян звернулося по матеріальну допомогу у зв'язку зі складними життєвими обставинами. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда в інтерв'ю «Главкому».

Марина Хонда зауважила, що Київ виділив на допомогу жителям майже 400 млн грн.

«Ми ще допомагаємо хворим, які мають складні захворювання, і компенсуємо витрати, які не покриваються пакетами Національної служби здоров’я України. Закуповуємо для лежачих засоби гігієни, технічні засоби реабілітації тощо. Супроводжуємо 15 тис. самотніх людей, годуємо їх, прибираємо», – розповіла чиновниця.

За словами Марини Хонди, у Києві існує міська програма «Турбота». Вона зауважила, що заява про потребу у такій допомозі пишуть на ім’я міського голови.

«Ми намагаємося додатково підтримувати людей, передусім пенсіонерів або тих, наприклад, через пожежу втратив домогосподарство. Я зараз не кажу прильоти та їхні наслідки, бо там своя історія, і держава компенсує житло постраждалим через «єВідновлення».

Допомагаємо, якщо складне лікування – онкологія, приміром, або складне лицеве поранення і треба зробити 3D-протезування. Але якщо про ветеранів держава все-таки дбає і дбатиме надалі, то стосовно пенсіонерів та людей з інвалідністю, отриманою не внаслідок війни, я розумію, що наступного року від них буде набагато більше заяв на матеріальну допомогу», – сказала Марина Хонда.

Також заступниця голови КМДА зауважила, що у соціальній сфері працюють в основному жінки віком за 50 років. За її словами, за кілька років вони підуть на пенсію, а допомагати буде нікому.

Нагадаємо, що ветерани-захисники, які проживають у Києві, можуть отримати фінансову допомогу на лікування зубів у розмірі 15 тис. грн щорічно. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда в інтерв'ю «Главкому».

Також Марина Хонда розповіла в інтерв'ю «Главкому», що у Києві для ветеранів з інвалідністю та членів сімей загиблих передбачено як щорічні, так і щомісячні виплати.

До слова, заступниця голови КМДА Марина Хонда повідомила, що цьогоріч на програму «Захисник Києва» з міського бюджету виділено майже 10 млрд грн. Одним із ключових напрямів є надання матеріальної допомоги військовим, які перебувають на лікуванні після поранень.