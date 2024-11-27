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«Інвалідний» скандал. Екскерівник Хмельницької прокуратури отримав нову посаду

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Інвалідний» скандал. Екскерівник Хмельницької прокуратури отримав нову посаду
У жовтні Олійника було звільнено з посади керівника прокуратури Хмельниччини
фото з відкритих джерел

Олійник обійматиме нову посаду до березня 2026 року

Екскерівника Хмельницької прокуратури Олексія Олійника, який звільнився з цієї посади на тлі скандалу з інвалідностями, призначено прокурором відділу обласної прокуратури. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Олійник обійматиме цю посаду до березня 2026 року, поки інший прокурор перебуває у відпустці для догляду за дитиною.

«Офіс Генпрокурора продовжив ще на місяць службове розслідування щодо хмельницьких прокурорів з інвалідностями. Кажуть, що через необхідність у проведенні додаткових перевірочних дій», – зауважує Центр протидії корупції.

До того ж повідомляється, що до результатів службового розслідування, хмельницькі прокурори з інвалідністю продовжать працювати в правоохоронних органах.

«Поки не буде результатів службового розслідування, Олійник та інші 60 хмельницьких прокурорів з інвалідностями, продовжать працювати в органах прокуратури. І отримуватимуть відповідні пенсійні виплати», – наголошує Центр протидії корупції.

Нагадаємо, що Олексія Олійника було звільнено з посади керівника прокуратури Хмельниччини. У Генпрокуратурі зазначили, що проведення службового розслідування щодо факту отримання груп інвалідності прокурорами Хмельницької обласної прокуратури триває.

Раніше повідомлялося, що приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Теги: прокурор корупція в Україні корупція Хмельниччина Хмельницький

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