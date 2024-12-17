Голову Маріупольської МСЕК викрито на отриманні хабаря

За словами правоохоронців, керівниця МСЕК вимагала в чоловіка $5 тис. за встановлення III групи інвалідності

На Хмельниччині правоохоронці викрили керівницю Маріупольської медико-соціальної експертної комісії, яка тимчасово дислокується в області, на вимаганні грошей за оформлення інвалідності. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Маріупольська МСЕК ухвалює рішення про встановлення груп інвалідності для внутрішньо переміщених осіб із Донецької області й інших тимчасово окупованих територій України.

Маріупольська МСЕК ухвалює рішення про встановлення груп інвалідності для внутрішньо переміщених осіб фото: Facebook/Офіс генпрокурора

За даними слідства, керівниця МСЕК вимагала в одного чоловіка $5 тис. за позитивне «розв'язання питання» щодо встановлення III групи інвалідності. Під час отримання цих коштів її затримали.

Також у помешканні правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили понад $20 тис. Посадовиці оголосили про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди – ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Знайдені кошти в керівниці МСЕК фото: Facebook/Офіс генпрокурора

Посадовиці може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Як відомо, загальнонаціональний скандал із МСЕКами розпочався з того, що 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

Згодом уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК. Також Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Вже 20 листопада Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). А 18 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон №11225 про удосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій.

До слова, Міністерство охорони здоров’я перевірить майже 1,7 тис. посадовців на фіктивну інвалідність.