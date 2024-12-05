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Друкував документи на принтері: закарпатець вигадав, як заробити гроші на ухилянтах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Друкував документи на принтері: закарпатець вигадав, як заробити гроші на ухилянтах
Правоохоронці затримали зловмисника одразу після отримання грошей від чергового клієнта
фото: Facebook/Поліція Закарпатської області

Мешканець Рахівщини за $18 тис. передавав військовозобовʼязаним посвідчення про непридатність, надруковане на принтері

32-річний мешканець Рахівщини, який вдавав із себе працівника територіального центру комплектування, пропонував військовозобов’язаним чоловікам виключення з військового обліку за станом здоров’я. За дану «послугу» він просив $18 тис. Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

За $18 тис. фігурант обіцяв видати військовозобовʼязаним посвідчення про непридатність до несення служби за станом здоров’я. Однак після отримання грошових коштів зловмисник передавав своїм клієнтам самостійно надрукований на звичайному принтері фіктивний документ. Зловмисника затримали одразу після отримання грошей від чергового клієнта.

За $18 тис. фігурант обіцяв видати військовозобовʼязаним посвідчення про непридатність до несення служби за станом здоров’я
За $18 тис. фігурант обіцяв видати військовозобовʼязаним посвідчення про непридатність до несення служби за станом здоров’я
фото: Facebook/Поліція Закарпатської області

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах) та ч. 1 ст. 358 (підроблення документа, яке видається та посвідчується установою, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його іншою особою та збут такого документа) Кримінального кодексу України.

Наразі матеріали кримінального провадження скеровано для судового розгляду. Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань викрили провідного інженера однієї з філій державного енергетичного підприємства на оформлені фіктивного бронювання військовозобов’язаних чоловіків.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань викрили співробітників Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які вимагали у військовозобов’язаних гроші на блокпостах області. 

Також правоохоронці викрили керівника районного територіального центру комплектування на Закарпатті та заступника командира однієї з бригад тероборони. Вони пропонували військовозобов’язаному за гроші уникнути мобілізації.

До слова, правоохоронці ліквідували чергові схеми ухилення від мобілізації, у яких були залучені представники територіальних центрів комплектування. Організаторам протиправних дій було повідомлено про підозру. Зловмисників було викрито в Одеській, Донецькій, Черкаській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

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Теги: ухилянти Закарпаття ТЦК мобілізація корупція в Україні

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