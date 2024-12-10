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Суд продовжив запобіжний захід Червінському: домашній арешт до 5 лютого

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Суд продовжив запобіжний захід Червінському: домашній арешт до 5 лютого
Романа Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака
фото: Суспільне

Суд призначив Червінському цілодобовий домашній арешт до 5 лютого 2025 року

Суд продовжив запобіжний захід Роману Червінському у справі про хабар службовій особі. Про це повідомило Суспільне.

Так, суд призначив цілодобовий домашній арешт до 5 лютого 2025 року. 

Нагадаємо, Романа Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака. Обвинувачення стверджує, що внаслідок його дій РФ завдала ракетного удару по аеродрому «Канатове» у Кіровоградській області в липні 2022 року.

За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром «Канатове» на Кіровоградщині.

Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено два бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітну смугу, техніку та будівлі було пошкоджено.

Романа Червінського затримали, 25 квітня 2023 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

До слова, колишній головнокомандувач Збройних сил, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний залишив без відповіді слова ексрозвідника Романа Червінського. Він заявляв, що саме Залужний давав дозвіл на проведення операції з переманювання російського літака. Зазначається, що посольство «не володіє інформацією», а тому має право відмовити в задоволенні запиту. Раніше Червінській розповідав, що дозвіл на операцію з переманювання російського літака нібито дав тодішній головнокомандувач Валерій Залужний. За словами Червінського, до розвідки звернулася Служба безпеки, яка на той час уже зібрала інформацію про готовність одного з російських пілотів перегнати Україні літак. За словами ексрозвідника, оскільки СБУ не могла забезпечити супровід літака та його безпечну посадку, там звернулися до розвідки та, зокрема, до нього.

Червінський стверджує, перший дозвіл від Залужного начебто був усним, однак після того, як Військово-повітряні сили підтвердили особу російського пілота, ексголовком дав і письмову згоду.

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Теги: росія аеродром пілот Валерій Залужний посольство викрадення посол літак арешт хабар суд Роман Червінський

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