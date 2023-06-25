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СБУ викрила проросійських агітаторів у кількох областях (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
СБУ викрила проросійських агітаторів у кількох областях (фото)
За всіма фактами тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності
фото: СБУ / Facebook

У Вінниці викрили двох місцевих жителів, які в «Одноклассниках» героїзували «подвиги» терористів і пропонували встановлювати пам’ятники Кадирову

Служба безпеки України викрила у декількох областях  11 агітаторів, які поширювали в інтернеті кремлівську пропаганду. Про це СБУ повідомила у Facebook.

Зокрема, контррозвідники СБУ викрили киянина, який закликав до «союзу з Росією». Для масового поширення такої «ідеї» він створив та особисто адміністрував декілька груп у мережах Facebook, Telegram та Viber.

У Миколаєві повідомили про підозру клірику місцевого храму Української православної церкви Московського патріархату. За даними слідства, він публічно закликав вірян релігійної громади підтримати російських загарбників у війні проти України.

На Дніпропетровщині заблокували підривну діяльність ще двох російських агітаторів. Одним із них виявився співробітник об’єкта критичної інфраструктури Дніпра, другим – працівник авіапідприємства з Кривого Рогу. У соцмережах вони вихваляли вище військово-політичне керівництво РФ і дискредитували українських захисників.

У Кіровоградській області знешкодили мережу інтернет-пропагандистів РФ, до якої входили пʼятеро жителів регіону. Для поширення деструктивного контенту вони створили власну платформу в забороненій соцмережі «Одноклассники».

Зловмисники називали російську збройну агресію проти України «боротьбою з фашизмом» і агітували місцевих жителів вступати до лав загарбницьких угруповань країни-агресора.

У Вінниці викрили двох місцевих жителів, які в тих-таки «Одноклассниках» героїзували «подвиги» терористів і пропонували встановлювати пам’ятники главі Чечні Рамзану Кадирову.

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Служба безпеки нейтралізувала інформаційно-підривну діяльність ще 11 проросійських інтернет-агітаторів у декількох областях України
фото: СБУ / Facebook

За всіма фактами тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

До слова, СБУ затримала «праву руку» російського олігарха.

Нагадаємо, в Івано-Франківську судитимуть агітатора, який шкодував, що Росії не вдалося взяти Київ «за три дні».

Інтернет-пропагандист активно поширював у заборонених «Однокласниках» матеріали російської воєнної пропаганди. Він прославляв військо агресора та вболівав за перемогу РФ у війні.

Як відомо, напередодні у соцмережах з'явилися численні дописи про 14-річну ученицю одного з ліцеїв Харкова, яка показувала свою любов до країни, що вдерлася в Україну. Дівчина співала гімн Росії, розповідала, що хоче жити у ній, показувала, як клеїть прапор «ХНР» на площі Свободи. 

Вдома у дівчини знайшли російські прапори й лозунги на підтримку царя та царської Росії, радянську символіку – все це дівчина-підліток малювала власноруч. Зберігала також радянські рублі.

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Теги: СБУ інтернет Одноклассники Facebook Telegram

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