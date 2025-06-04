Третя атака на Кримський міст: Плетенчук пояснив унікальність операції

Плетенчук наголосив, що Кримський міст має не лише стратегічне, але й ідеологічне значення для Росії

3 червня Служба безпеки України втретє підірвала Кримський міст. Цього разу була атакована ключова, конструктивно складна частина мосту, і наслідки можуть бути досить серйозні. Про це сказав речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу FREEДОМ, інформує «Главком».

За його словами, це не лише ускладнило судноплавство, але й завдало серйозного удару по логістичних можливостях російської армії, яка використовувала міст для перекидання важкої техніки та забезпечення окупаційних військ

Раніше споруда вже зазнала пошкоджень. «І його пропускна здатність була знижена. Це відчутно було. І для гарнізону, який, відповідно, не міг перекидати, наприклад, важку техніку ешелонами, тому що залізничне сполучення є основним логістичним інструментом російської армії. Перед цим було знищено морську логістику», – зазначив Плетенчук.

Плетенчук наголосив, що Кримський міст має не лише стратегічне, але й ідеологічне значення для Росії.

«І не менш важливою є, звичайно ж, ідеологічна частина. Відповідно, для росіян цей удар, тим паче удар, який стався за попереднім, не менш болючим, є, звісно, тим, що може розігнути кілька скріп. А так званий Кримський міст є однією з таких імперських скріп», – каже він.

Речник ВМС повідомив, що цього разу СБУ вразила конструктивно складну частину Кримського мосту, розташовану біля судноплавного каналу. Це ураження може серйозно вплинути не лише на логістику, а й на судноплавство в регіоні.

«Нагадую, що ця частина моря, безпосередньо Керченський канал, є нашою зоною відповідальності. І офіційно Україна заборонила прохід суден уже досить давно. Тобто прибережні попередження були виписані Україною ще навіть не 2024-го, а 2023 року. Тобто офіційно це судноплавство закрито. Але з усім тим багато хто порушує. І судна, зокрема під іноземними прапорами, проходять через Кримський канал. Що стосується самого мосту, це та частина, яка є однією з ключових. І якщо уразити саме її, наслідки можуть бути досить серйозні», – заявив він.

Нагадаємо, Служба безпеки втретє уразила Кримський міст, однак цього разу під водою.

«Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований!» – йдеться в повідомленні.

Після цього соціальні мережі вибухнули хвилею дотепних мемів у відповідь на новину про підрив Кримського мосту. Креативність українців сягнула вражаючих висот.