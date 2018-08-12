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    Шанувальники Леоніда Кантера влаштували у столиці флешмоб із табуретками

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    Учасники флешмобу - Шанувальники Леоніда Кантера влаштували у столиці флешмоб із табуретками
    Фото: kiev.informator.ua
    Учасники флешмобу

    Прийшли близько 40 осіб

    У суботу, 11 серпня, в Києві на Контрактовій площі біля пам'ятника Григорію Сковороді пройшов флешмоб «Люди з табуретками». Він присвячений фільму Леоніда Кантера про подорожі з табуретом навколо світу, який він так і не встиг закінчити.

    Головною фішкою івенту є те, що люди повинні були принести з собою табуретки.

    Прийшли близько 40 осіб і разом провели театралізовану постановку в пам'ять про великого режисера. Гості івенту розповіли, що прийшли сюди на підтримку ідеї Леоніда, яку він, на жаль, так і не доробив.

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    Шанувальники Леоніда Кантера влаштували у столиці флешмоб із табуретками
    Шанувальники Леоніда Кантера влаштували у столиці флешмоб із табуретками
    Шанувальники Леоніда Кантера влаштували у столиці флешмоб із табуретками
    Шанувальники Леоніда Кантера влаштували у столиці флешмоб із табуретками
    Шанувальники Леоніда Кантера влаштували у столиці флешмоб із табуретками
    Шанувальники Леоніда Кантера влаштували у столиці флешмоб із табуретками

    У 2014 році Леонід Кантер разом з Павлом Солодько видали книгу «З табуретом до океану». За сюжетом друзі вирішили віднести 4 кухонні табуретки до Атлантичного, Індійського, Льодовитого і Тихого океанів. За 5 років роботи вони відвідали 30 країн, подолали 60 тисяч кілометрів і зняли 400 годин відео, а з відзнятого матеріалу планували змонтувати фільм «Людина з табуретом».

    Нагадаємо, про самогубство Кантера написали його знайомі у соцмережі. Трагедія сталася ввечері 4 червня на хуторі Обирок на Чернігівщині.

    За словами військового Олександра Чуба, Кантер лишив листи рідним. «Підозрюю, що то був його свідомий вибір», - зазначив Чуб.

    Поліція Чернігівщини відкрила кримінальне провадження за фактом самогубства Кантера. У Нацполіції повідомили, що режисер зняв свою смерть на відеокамеру, що підтверджує, що це було самогубство.

    6 червня у Києві на Байковому кладовищі зібралися на церемонію прощання друзі Кантера, його рідні та близькі.

    Джерело: Інформатор

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