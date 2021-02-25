Старт ковід-щеплення в Україні. Перші вакциновані розповіли про самопочуття

Лікарі, які отримали вакцину, почувають себе добре і сьогодні працюють у звичному режимі

В Україні 24 лютого розпочалася кампанія з вакцинації від коронавірусу. Першими прищеплювали медиків. Зараз стало відомо, як вони себе почувають після введення препарату. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у Facebook.

Зазначимо, що першими вакцинувалися лікар-реаніматолог з Черкас - Євген Горенко, лікар Людмила Бойко з Вінниці і доктор Ігор Кузин з Чернігова.

«Поспілкувався по телефону з медичними працівниками, які вакцинувалися першими. Це - Євген Горенко - реаніматолог з Черкас, Людмила Бойко - лікар мобільної бригади з Вінниці та Ігор Кузин - лікар, який працює в ковідному відділенні в Чернігові. Поцікавився їхнім станом після щеплення - всі почувають себе добре і продовжують далі виконувати свою роботу. До місії бути першими поставилися, як до свого професійного обов'язку, адже як ніхто розуміють і щодня бачать ризики, пов'язані з хворобою», - повідомив Віктор Ляшко.

Вчора прищеплювальна кампанія вже стартувала в Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській та Вінницькій областях. Сьогодні вже триває вакцинація у столиці та Чернівецькій області.

Як писав «Главком», перший українець, якого офіційно вакцинували від коронавірусу - Євген Горенко. Чоловік працює лікарем-реаніматологом у коронавірусному відділенні Черкаської обласної лікарні. Він розповів, що після щеплення почуває себе добре.

Сьогодні, 25 лютого, у Києві розпочався процес вакцинації проти Covid-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). Першим провакцинованим став завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко. А першою на Київщині щеплення проти коронавірусу отримала лікарка Тетяна Шульженко, яка працює завідувачкою дорослого інфекційного відділення у Броварській багатопрофільній клінічній лікарні.

25 лютого Чернівецька область отримала перші 15 тисяч доз вакцини від коронавірусу. Першим вакцинованим буковинцем став дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький. «Дихання спокійне, жодних скарг», - сказав лікар після вакцинації.

Раніше у МОЗ повідомили, що в Україні за першу добу зроблено 159 щеплень від коронавірусу. Найбільше, 80 щеплень, отримали лікарі Черкащини.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили ріст нових випадків коронавірусу - 8147 заражень. Найбільший добовий приріст в Івано-Франківській та Житомирській областях.

До слова, директор ЮНЕСКО пригрозила 130 країнам, які не почали вакцинацію від коронавірусу.

У багатьох країнах світу вакцинація розпочалася ще в грудні 2020 року. В Україну першу офіційну ковід-вакцину Covishield привезли із Індії лише 23 лютого.

А вже 24 лютого перше ковід-щеплення в Україні отримав лікар із Черкас. Загалом у перший день еплення отримали близько сотні лікарів Чернігівщини та Житомирщини. Кампанія з вакцинації також стартувала на Київщині та Вінниччині.

Читайте також:



