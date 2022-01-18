У Дніпрі популярна іграшка ледве не стала причиною смерті дворічного малюка

Хлопчик грався магнітним конструктором і потрапив у реанімацію

Медики Дніпропетровської обласної дитячої лікарні дивом врятували життя дворічному хлопчику. Малюк грався конструктором та проковтнув магніти. Про це інформує обласна дитяча лікарня Дніпра.

У дитини раптово почав боліти живіт. Батьки одразу запідозрили, що щось не так, і відвезли хлопчика в лікарню.

Зі слів мами дніпрянина, ситуація загострилася на свята. Виявилося, що хлопчик грався магнітним конструктором та проковтнув детальки.

Лікарі терміново розпочали надскладну операцію з порятунку дитини. Магніти були розташовані в різних місцях шлунково-кишкового тракту.

Медики дві години витягували сторонні предмети з тіла малюка. Завдяки тому, що батьки вчасно привезли його в лікарню, вдалося уникнути найгіршого – злипання стінок кишківника.

На оперативному втручанні ситуація не завершилася. Упродовж п’яти днів маленький пацієнт перебував з мамою і татом в реанімації.

«Попри багатогодинну операцію, дитині пощастило», – наголосив завідувач відділення ендовідеохірургії Сергій Коваль.

Хірурги працювали з дитиною дуже акуратно, однак магніти встигли продірявити кишківник. Деякі місця почорніли внаслідок взаємодії зі сторонніми предметами.

Згодом дніпрянина перевели до відділення невідкладної хірургії. Дитина почувається набагато краще, але для відновлення повноцінної роботи кишківника потрібна ще довга реабілітація.

На жаль, діти досить часто можуть проковтнути магнітні кульки чи інші дрібні деталі іграшок. Такі ситуації є небезпечними для їхнього здоров'я та життя. Магнітні кульки є найбільш ризикованою іграшкою, оскільки притягуються та пошкоджують тканини шлунку. Вони можуть призвести й до перфорації стінок кишківника. Якщо вчасно не видалити магніти зі шлунково-кишкового тракту, це може призвести до відмирання тканин.

Єдиний правильний варіант дій для батьків, якщо дитина проковтнула магніт – невідкладно передати малюка в руки медиків. У жодному разі не потрібно викликати блювоту, промивати шлунок, давати йому їсти чи пити.

Нагадаємо, раніше у місті Чорноморськ Одеської області дитина проковтнула чотири магніти.

Нещодавно у лікарні «Охматдит» в Києві врятували півторарічну дівчинку, яка проковтнула сім кульок від іграшкового магнітного кубика.

А ще на Львівщині дворічна дитина проковтнула 36 магнітних кульок і ледь не загинула.

Також у грудні 2021 року львівські медики врятували чотирирічного хлопчика, який витягнув з гірлянди світлодіодну лампочку та випадково проковтнув під час того, як його родина прикрашала ялинку.



