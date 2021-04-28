Схема на 13 млн грн. На Київщині лісничі незаконно вирубували ліс (фото, відео)

Правоохоронці оголосили підозру чотирьом посадовцям лісового господарства

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру посадовцю Київського обласного та по м. Київ Управління лісового та мисливського господарства, а також ексгендиректору, головному лісничому та лісничому Державного підприємства «Спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Київоблагроліс». Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідчі територіального управління ДБР у Києві встановили, що у 2018-2020 роках лісничі без проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД) та без отримання відповідного висновку, за попередньою змовою здійснювали незаконні суцільні санітарні рубки на земельних ділянках загальною площею близько 8 га, чим заподіяли шкоду державі на майже 13 млн грн.

За попередньою інформацією, службові особи при підготовці документів і матеріалів для отримання дозвільних документів вносили в них неправдиві відомості та надалі забезпечували безпідставне дроблення однорідних лісових ділянок площею не більше 1 га. Це їм давало можливість не отримувати висновок ОВД від Міндовкілля, а йти шляхом спрощеної процедури.

Надалі представники державного лісового агентства затверджували вказані документи та матеріали у відповідних контролюючих органах.

Так, 27 квітня 2021 року службовим особам ДП «СЛП «Київобласгроліс» повідомлено про підозру у незаконній порубці лісу, вчиненій повторно та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2, ч. 4 ст. 246 КК України). Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Того ж дня повідомлено про підозру службовій особі Київського обласного Управління лісового та мисливського господарства, яка здійснювала погодження документів щодо проведення суцільних санітарних рубок на земельних ділянках площею понад 1 га без проведення оцінки з впливу на довкілля. Її дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Наразі досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура. Оперативне супроводження — Департамент забезпечення діяльності, пов’язаної із небезпечними матеріалами, Нацполіції України та ДБР.