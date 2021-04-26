На Київщині чоловік незаконно вирубав 63 дерева

Чоловік заподіяв шкоду навколишньому природному середовищу на понад 290 тис. грн

Правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Сквирської об’єднаної територіальної громади за фактом вчинення незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях, що заподіяла тяжкі наслідки (ч.4 ст.246 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що в березні поточного року мешканець Сквирської об’єднаної територіальної громади, перебуваючи в полезахисній лісовій смузі на території села Дулицьке, здійснив незаконну порубку 63 живих дерев шляхом зрізання їх до ступеню припинення росту, чим заподіяв шкоду навколишньому природному середовищу на загальну суму понад 290 тис. грн, що становить тяжкі наслідки.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими відділу поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції.

Нагадаємо, у суботу, 24 квітня, у столиці відбулись толоки більш як на 20 локаціях – у парках, скверах, набережних та найбільш популярних місцях відпочинку.

Під час толок висаджували дерева й кущі, перекопували лунки, прибирали парки, сквери, лісові зони, ліквідовували несанкціоновані сміттєзвалища. За кілька годин у столиці висадили більше 120 дерев (дуби, клени, верби, липи, катальпи) та понад 650 кущів (бирючина, спірея, барбарис, ялівець і туї). Зокрема, в парку Володимирська гірка висадили 37 кленів, дубів та верб.

До слова, нещодавно «Київзеленбуд» придбав спеціальне обладнання для діагностики зелених насаджень – просторовий імпульсний томограф арботом.