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    На Вінниччині затримали злочинну групу за незаконне вирубування лісу

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    Упродовж певного часу чоловіки незаконно заготовлений товар збували й за кордоном - На Вінниччині затримали злочинну групу за незаконне вирубування лісу
    Упродовж певного часу чоловіки незаконно заготовлений товар збували й за кордоном
    Фото Поліція Вінницької області

    Фігурантам справи може загрожувати до восьми років ув’язнення

    На Вінниччині затримали групу осіб, які незаконно вирубували дерева цінних порід. Лісопродукцію збували на території Волинської області, повідомляє пресслужба ГУНП в області.

    До складу групи входили семеро людей. Це працівники лісових господарств Вінниччини, суб’єкти господарської діяльності та фізичні особи-підприємці. Вони нелегально вирубували дерева цінних порід та за підробленими документами, занижуючи клас деревини, збували продукцію на території Волинської області.

    Упродовж певного часу чоловіки незаконно заготовлений товар збували й за кордоном, йдеться у дописі.

    Слідчі провели 11 обшуків на території Вінницької та 2 обшуки на території Волинської областей. Вилучили понад 65 тисяч доларів США, більше 122 тисяч гривень, 130 євро та 200 польських злотих.

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    На Вінниччині затримали злочинну групу за незаконне вирубування лісу
    На Вінниччині затримали злочинну групу за незаконне вирубування лісу
    На Вінниччині затримали злочинну групу за незаконне вирубування лісу

    Знайдено також товаро-транспортні накладні з поколодним обліком деревини, чорнові записи обліку лісопродукції та її списання, а також печатки суб’єктів господарювання.

    Вилучено 285 колод кругляка дуба, 26 колод кругляка сосни, 3 вантажні автомобілі для перевезення лісопродукції та 2 легкові автомобілі, а також інші речові докази.

    Фігурантам справи може загрожувати до восьми років ув’язнення, додають у поліції.

    Тим часом, на Закарпатті борються із вирубками лісу за допомогою мобільного додатка.

    Теги: вирубування лісу Вінниччина ліс перевезення
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