На Вінниччині затримали злочинну групу за незаконне вирубування лісу

Упродовж певного часу чоловіки незаконно заготовлений товар збували й за кордоном

Фігурантам справи може загрожувати до восьми років ув’язнення

На Вінниччині затримали групу осіб, які незаконно вирубували дерева цінних порід. Лісопродукцію збували на території Волинської області, повідомляє пресслужба ГУНП в області.

До складу групи входили семеро людей. Це працівники лісових господарств Вінниччини, суб’єкти господарської діяльності та фізичні особи-підприємці. Вони нелегально вирубували дерева цінних порід та за підробленими документами, занижуючи клас деревини, збували продукцію на території Волинської області.

Упродовж певного часу чоловіки незаконно заготовлений товар збували й за кордоном, йдеться у дописі.

Слідчі провели 11 обшуків на території Вінницької та 2 обшуки на території Волинської областей. Вилучили понад 65 тисяч доларів США, більше 122 тисяч гривень, 130 євро та 200 польських злотих.

Знайдено також товаро-транспортні накладні з поколодним обліком деревини, чорнові записи обліку лісопродукції та її списання, а також печатки суб’єктів господарювання.

Вилучено 285 колод кругляка дуба, 26 колод кругляка сосни, 3 вантажні автомобілі для перевезення лісопродукції та 2 легкові автомобілі, а також інші речові докази.

Фігурантам справи може загрожувати до восьми років ув’язнення, додають у поліції.

Тим часом, на Закарпатті борються із вирубками лісу за допомогою мобільного додатка.